Nur mit Karte

Bezahlen ohne Bargeld gehört längst zum Alltag. Dabei gibt es Menschen, die einfach nicht darauf verzichten wollen. Vielleicht sogar aus lauter Bequemlichkeit.

Wahrscheinlich bin ich einfach zu deutsch. Wenn ich weniger als 50 Euro in bar im Portemonnaie habe, werde ich nervös. Dann brauche ich Nachschub, nur für den Fall. Angeblich sind viele Deutsche so, weshalb es im Land zahlreiche Geldautomaten gibt. Die meisten davon sind sehr schlecht gesichert, was Kriminelle anlockt. Die Zahl der Geldautomatensprengungen in Deutschland ist im vergangenen Jahr um rasante 27 Prozent angestiegen, statistisch gesehen fliegen jeden Tag fast eineinhalb Geldautomaten in die Luft. Jetzt drohen den Banken neue Vorschriften: Sie müssen die Automaten so präparieren, dass die Geldscheine bei einer Sprengung unbrauchbar werden. Durch Farbe, Klebstoff oder sonstiges.

Letzten September fuhr ich nach Norwegen und hob in Oslo 1.200 norwegische Kronen, etwa 110 Euro, ab. Meine Tochter, die damals ein Erasmus-Semester in Bergen verbrachte, meinte zwar, das sei absoluter Quatsch, in Norwegen bräuchte man schließlich kein Bargeld, aber wie gesagt, mich macht das nervös. Natürlich hatte sie recht: Egal, wo man ist, alles lässt sich per Karte oder App bezahlen. Jeder Tee im Café, jedes Teilchen beim Bäcker, einfach alles. Selbst auf öffentlichen, kostenpflichtigen Toiletten gibt es keine Möglichkeit, Münzen zu benutzen. Ohne Bankkarte kommt man da nicht ran, selbst wenn nur zehn Kronen abgebucht werden.

Als wir an einem, zugegeben viel zu regnerischem und stürmischem Tag, eine Wanderung über eine Hügelkette machten, mussten wir für unser Auto 20 Kronen Parkgebühren leisten. Klar, es gab keine Kasse, keinen Automaten, sondern lediglich eine Mailadresse für ausländische Besucher, um über PayPal das Geld zu überweisen. Für alle mit norwegischer Handynummer gibt es eine spezielle App: Vipps. 75 Prozent aller Norweger nutzen Vipps, aber sie können auch darauf vertrauen, dass, egal wo, das Internet funktioniert, was man von mitteleuropäischen Gegenden nicht gerade behaupten kann. (Als wir dann beim Wandern in Sturm und Nebel kaum die Hand vor Augen sehen konnten, wussten wir dank GPS glücklicherweise trotzdem, wo wir waren. Ein Hoch auf das flächendeckende norwegische 4G.)

…

…

Text: Heike Bucher, Fotos: Pixabay, Freepik