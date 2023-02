Offene Türen

Zur Ligue Luxembourgeoise d’Hygiène Mentale können Menschen kommen, die psychische Probleme haben. Dass die Zahlen von Depressionen in der Pandemie gestiegen sind, kann man auch als gutes Zeichen sehen, sagt der Psychologe François D‘Onghia.

Graues Wetter, kalte Tage, keine Lust raus zu gehen. Der Januar ist ein typischer Depri-Monat. Damit haben wir sicherlich alle unsere Erfahrungen gemacht. Doch mal ein bisschen deprimiert zu sein, ist eigentlich ganz normal, in der Regel geht es von allein vorbei. Da reichen meist schon ein paar Sonnenstrahlen aus, und die Laune steigt.

Anders sieht es dagegen bei einer Depression aus. Ohne Hilfe wird die nicht besser. Denn im Gegensatz zu ein paar Tagen deprimierter Stimmung ist eine Depression eine handfeste Krankheit mit eindeutigen Symptomen: gedrückte Stimmung, dauerhaftes Gefühl von Erschöpfung, keine Freude, kein Interesse an irgendwas, dazu meist Schlafstörungen, Appetitlosigkeit, Konzentrationsstörungen, innere Anspannung. Und kein Ende in Sicht.

Obwohl Depressionen längst nicht mehr so stigmatisiert sind, wie vor einigen Jahren, fällt es vielen Betroffenen trotzdem schwer, sich Hilfe zu suchen, meint Dr. François D‘Onghia, der als Psychologe bei der Ligue Luxembourgeoise d’Hygiène Mentale arbeitet. Im Interview erklärt er die Arbeitsweise der Ligue, die 112 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen beschäftigt und an die sich jeder mit psychischen Erkrankungen sowie deren Angehörige wenden können.

Die Ligue ist in drei Sektionen unterteilt: Die erste beschäftigt sich mit allem, was Therapien betrifft, bietet Einzel-, Paar und Gruppentherapien an sowie interdisziplinäre Betreuung von Psychiatern, Psychologen, Ergotherapeuten, Sozialarbeiter und psychiatrische Krankenpfleger. Die zweite Sektion kümmert sich um die Reintegration von Betroffenen, mit Wohnung und Arbeit. Dafür stehen 120 Plätze in betreuten Wohnungen im Land verteilt zur Verfügung, um Menschen mit chronischen psychischen Störungen dabei behilflich zu sein, wieder am Leben teilnehmen zu können.

In der dritten Sektion arbeitet François D‘Onghia. Dort findet die Erstinformation für Betroffene und Angehörige statt. Zudem werden dort Präventions- und Sensibilisierungskampagnen und Weiterbildungen entwickelt und organisiert. Wie beispielsweise der Erste-Hilfe-Kurs für psychische Erkrankungen. Die revue hatte vor zwei Jahren bereits darüber berichtet, die Kurse erfreuen sich reger Nachfrage, mittlerweile sind mehr als 40 Menschen als Kursleiter ausgebildet worden, zudem sind weitere Kurse entstanden. Einer, der sich an Erwachsene richtet, die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten. Und ein anderer, bei dem jugendliche Kursteilnehmer lernen, zu reagieren, wenn Gleichaltrige psychische Probleme haben.

Depressionen und Angststörungen gehören zu den häufigsten psychischen Krankheiten. Laut Weltgesundheitsorganisation WHO nahm die Zahl der Erkrankten im Laufe der Coronapandemie um ein Viertel zu. Was auf den ersten Blick alarmierend klingt. Doch François D‘Onghia sieht das anders: „Es ist noch nie so viel über mentale Gesundheit gesprochen worden. Da darf man sich nicht wundern, wenn mehr Fälle auftauchen.“ Er vergleicht das mit dem Fall der amerikanischen Schauspielerin Angelina Jolie, die sich vor einigen Jahren beide Brüste hat abnehmen lassen, weil sie Trägerin eines Gens ist, das Brustkrebs begünstigt.

„Daraufhin stieg weltweit die Zahl an Brustkrebsdiagnosen an“, erzählt François D‘Onghia. „Aber nicht, weil plötzlich viel mehr Frauen Brustkrebs hatten, sondern weil sie sich untersuchen ließen. Das ist genau das, was man mit Sensibilisierung erreichen möchte. Dass die Leute sich kümmern. Wenn also die Zahlen hochgehen, bedeutet das nicht unbedingt etwas Schlechtes für unser Gesundheitssystem. Es bedeutet auch, dass in der Bevölkerung mehr Aufmerksamkeit für dieses Thema da ist und dass Institutionen wie unsere ihre Türen geöffnet haben, damit die Menschen zu uns kommen.“

Noch immer trauen sich nicht alle Betroffenen den Schritt zu, Hilfe zu suchen. Gründe dafür gibt es einige. Zum Beispiel der, dass man denkt, man müsse sich nur zusammenreißen, dann würde es schon wieder gehen. Oder dass man finanziell nicht in der Lage ist, eine Therapie zu bezahlen, weil Psychotherapeuten bislang – nach langen Verhandlungen wurde jetzt die Übernahme der Kosten durch die CNS ab 1. Februar geregelt – selbst bezahlt werden mussten. Die Therapieangebote der Ligue sind zwar kostenlos, aber mit einer Mindestwartezeit von vier Monaten müssen Betroffene rechnen, der Bedarf ist groß.

Und dann, sagt François D‘Onghia, hätten viele Menschen eine ganz merkwürdige Vorstellung davon, was in einer Psychotherapie gemacht wird. „Die meisten haben ja keine Erfahrung mit psychologischen oder therapeutischen Einrichtungen. Die kennen das aus Filmen, aber da ist alles verzerrt und übertrieben. Wenn man zum Beispiel an den Film ‘Einer flog über das Kuckucksnest’ mit Jack Nicholson denkt. Der hat ganz viele Preise bekommen, aber gleichzeitig viel Schaden angerichtet, weil die Leute noch heute denken, dass es in einer Psychiatrie so zugeht. Wenn man in Filmen die Psychiatrie so zeigen würde, wie sie tatsächlich ist, würde sich den Film niemand anschauen. Ein Depressiver geht vom Bett zur Couch und von der Couch zum Bett, das ist nicht besonders interessant zum Verfilmen.“

Statistisch gesehen erleiden mehr Frauen eine Depression. Aber auch da sollte man vorsichtig sein, sagt der Psychologe. Denn es gäbe mehr Männer, die Suizid begehen. Und Depressionen und Suizidalität seien stark miteinander verbunden. Zudem gäbe es unter Männern ein ausgeprägteres Suchtverhalten als bei Frauen. Unter einer Alkohol- oder Drogensucht versteckt sich nicht selten eine Depression.

Doch François D‘Onghia will Hoffnung machen. Er sagt: Jede Depression ist behandelbar, die meisten sogar heilbar. Wobei „heilbar“ als Begriff nicht wirklich zutreffend sei, denn unser Gesundheitszustand sei schließlich kein schwarz-weißes Ding, bei dem man entweder total gesund oder absolut krank ist. „Man schwankt da vielmehr zwischen zwei Polen, wir sind nie richtig gesund oder richtig krank, sondern immer irgendwas dazwischen.“

Doch: Eine Psychotherapie ist keine Impfung. Und Medikamente sind zwar in einer bestimmten Phase hilfreich, vermindern aber nur die Symptome und ändern nichts an der Ursache. Eine Depression kann wiederkommen, auch wenn sie vorher gut behandelt wurde. Wenn aber die Therapie bei der ersten Episode erfolgreich war, hilft das, um weiteren Episoden vorzubeugen, weil man Strategien lernt, die man immer wieder anwenden kann. Deshalb ist es auch wichtig, sich so schnell wie möglich Hilfe zu suchen.

