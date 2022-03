Ostukrainische „Pilger“

Viele Ukrainer und Ukrainerinnen fliehen im Osten des Landes gerade vor der Gewalt der vorrückenden russischen Truppen. Hunderttausende Einwohner der Stadt Charkiw haben diese Erfahrung schon einmal gemacht. Sie wurden aus dem seit 2014 umkämpften Donbass vertrieben.

Der Charkiwer Maler und Straßenkünstler Roman Minin ist mittlerweile international bekannt. Erst im Januar 2022 wurden seine Werke in Paris ausgestellt. Im Zentrum der Stadt gibt es ein älteres Wandbild Minins, das eine überdimensionale Pilgerfigur darstellt. Wie viele Bewohner der zweitgrößten Metropole der Ukraine, kommt der Künstler aus dem Donbass. Dort herrschte seit der Kiewer Maidan-Revolution, die zum Sturz des damaligen Präsidenten Janukowych führte, bis zum 24. Februar diesen Jahres ein nie offiziell erklärter Krieg Russlands gegen die Ukraine. Der

übermächtige Nachbar unterstützte die abtrünnigen „Volksrepubliken“ Donetsk und Lugansk, ohne das jedoch jemals öffentlich zuzugeben.

Viele derjenigen, die damals gewaltsam vertrieben wurden, bevorzugten die ebenfalls russischsprachigen Nachbarstädte und -regionen. Besonders die Großstadt Charkiw war bei den ostukranischen Flüchtlingen ein populäres Ziel. Diese neue Wahlheimat, in Friedenszeiten nur eine halbe Stunde mit dem Auto von der russischen Grenze entfernt, steht heute im Zentrum des Krieges. Während die russische Föderation in den ersten Kriegstagen noch versuchte, die Stadt mit Bodentruppen einzunehmen, wird sie nun auf ihrer gesamten Fläche mit einer Brutalität mit Granaten und Bomben angegriffen, wie sie die Charkiwer seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr erfahren haben. Etliche Wahrzeichen und Landmarken der Stadt, denen selbst die damalige Zerstörung nichts anhaben konnte, wurden in den letzten Tagen bis zur Unkenntlichkeit zerbombt, ganze Wohnbezirke verwüstet.

Ich habe mich online mit Artem* ausgetauscht, einem Historiker, der bis jetzt in der Stadt ausharrt. Auch er musste 2014 den Donbass verlassen und hat in Charkiw ein neues Zuhause gefunden, das er jetzt erneut zu verlieren droht. Eine Situation, die ihm gleichzeitig neu und bekannt ist. Danach befragt, ob er sich in Minins Bild wiederfindet, antwortet er: „Es sollte klargestellt werden, dass Roman Minin nicht vor dem Krieg davongelaufen ist – er ist einst vor dem Provinzialismus geflohen – auf der Suche nach Selbstverwirklichung als Künstler. Gleichzeitig kann man nicht behaupten, dass er ein Donbassophober war – vielmehr liebte er seine kleine Heimat auf eine komplexe, widersprüchliche Weise. Sonst hätte er auch seine Bilder über die Minenarbeiter nicht gemalt. Sein Vater schuftete in einer Mine im Donbass. Wir aber flohen vor dem Krieg. Im Prinzip kann man darüber diskutieren, ob nicht vielleicht eine der Ursachen des Krieges von 2014-2015 die Probleme des Donbass waren, die er, wenn auch vorsichtig, zu zeigen versuchte. Ich persönlich finde mich in diesem Wandbild wieder. Ob Minin meiner Interpretation zustimmen könnte? Warum nicht.”

Befragt über seine Fluchterfahrungen, antwortet Artem, dass er, wie andere Vertriebene aus dem Donbass in Charkiw, die letzten acht Jahre in einem Zustand permanent drohender Alarmierung verbracht habe. Tatsächlich war in dieser Zeit der Rand der zwischen den ukrainischen und prorussischen Truppen umkämpften Zone weniger als 200 Kilometer von der Stadt entfernt.

Zunächst wurde diese Besorgnis allgemein geteilt, sie war sozusagen unmittelbar, weil niemand wusste, in welche Richtung sich der Verlauf der militärischen Ereignisse im Donbass wenden würde – ob er auch Charkiw erreichen würde. Im Laufe der Jahre ließ diese Angst nach, verschwand aber nicht, sondern wurde verdrängt,” so Artem. Die ständige Angst der Exilanten hat sich schließlich doch als begründet erwiesen, auch wenn am Ende nur noch wenige ihren Warnungen Glauben schenken wollten. Heute, im Jahr 2022, hat der Krieg Charkiw doch noch erreicht.

„Als ich im August 2014 hierher gezogen bin, war es für mich zunächst ungewohnt, ukrainische Flaggen zu sehen – damals gab es viele davon in der Stadt. Es war beruhigend und hoffnungsvoll. Auf der anderen Seite, als ich einmal Panzerabwehrkanonen am Soldatendenkmal für die Befreiungs harkiws von den Nazis sah, starrte ich sie ehrere Sekunden lang wie betäubt an. Ich verstand nicht, was vor mir war. Ich habe diese Waffen schon einmal gesehen, weil ich in der Vergangenheit oft in der Stadt war, aber nach der Erfahrung, unter Beschuss zu stehen, hat sich meine Sichtweise darauf geändert.” Dass es den aus dem Donbass Geflüchteten lange schwer fiel, etwa das Neujahrsfeuerwerk zu ertragen, war schon fast in Vergessenheit geraten. Dafür fällt es Artem jetzt sogar leichter, mit der aktuellen Situation ohne Panik fertigzuwerden. Sie ist ihm schon vertraut. „Jetzt höre ich persönlich ruhig dem Beschuss vor dem Fenster zu. Tja, ein Geräusch wie alle anderen. Hauptsache ist, das Projektil schlägt nicht in der Wohnung ein. Der Mensch gewöhnt sich an vieles, fast an alles. Mein Vater, der im Kriegsgebiet geblieben ist, hat irgendwann ein Video vom Fenster aus aufgenommen: Kinder spielen auf dem Hof eines unbebauten Grundstücks, und Artillerieschüsse dienten als „Soundtrack“ dafür. Ja, man gewöhnt sich an vieles. Ich muss aber gestehen, dass diese neue Phase des Krieges uns Flüchtlinge aus dem Donbass, hier wieder eingeholt hat und wie die Rückkehr eines Alptraums erscheint. Man fragt sich: Ist es wirklich möglich, schon wieder wegzulaufen?”

Diejeingen „Pilger”, die jetzt aus den frierenden Schutzkellern von Charkiw flüchten, oft komplett ohne Gepäck und nur mit dem Lebensnotwendigen ausgestattet, unterscheidet seiner Auffassung nach praktisch nichts von den Flüchtlingen aus Donezk und Lugansk vor fünf bis sieben Jahren. Allerdings gäbe es nicht mehr viele sichere Orte in der Ukraine, und die wenigen Regionen, die, wie zum Beispiel Galizien, noch sicher seien, erlebten eine große Überlastung. Denn jetzt sind es nicht die Bewohner einer einzelnen Region, die sich auf den Weg nach Westen begeben, sondern Menschen aus dem halben Land, vor allem der russischsprachigen Ostukraine, in der die heftigsten Zerstörungen und Kriegsverbrechen stattfinden.

Unter ihnen ist auch der Künstler Roman Minin selbst, jetzt einer von Hunderttausenden verstreuten Bewohnern Charkiws in der Westukraine. „Nun bin ich selbst Pilger“, schreibt er, und zeigt ein Bild, in dem er den Charakter aus seinem Wandgemälde darstellt. Von mir danach befragt, was er als Charkiwer Künstler jetzt fühlt, sagt er nur knapp: „Na ja. Ich habe alles verloren.”

Text: Julia Herold // Fotos: Artem, Roman Minin

* Name von der Redaktion geändert