Parallelwelt

Metaversum wird in der Tech-Industrie als Zukunft des Internets gehandelt. Die Frage stellt sich, wie viel Zeit Menschen in Zukunft wirklich in der virtuellen Welt verbringen werden.

Im Silicon Valley herrscht wieder einmal eine Art Goldgräberstimmung. Der Grund: Viele Tech-Akteure hoffen, dass Metaversum (oder Metaverse) das nächste große Ding wird. Im Klartext: Virtuelle Räume und Welten in vor allem 3D-Grafik, in denen sich Nutzer treffen, live interagieren und vor allem auch virtuelles Geld ausgeben, sollen das Internet, wie wir es heute kennen, komplementieren beziehungsweise sogar ablösen. Doch noch ist vieles unklar.

Zum Beispiel kochen verschiedene Anbieter aktuell ihr eigenes Süppchen, und es existieren parallel mehrere Metaversen (unter anderem Decentraland, Horizon Worlds, Roblox und The Sandbox). Diese sind untereinander inkompatibel, allerdings soll längerfristig wohl das Ziel angestrebt werden, ein einziges Metaversum zu haben, und damit soll dann das Internet der Zukunft Realität werden. Die Prognosen zeigen sich zuversichtlich: Das US-amerikanische Marktforschungsunternehmen Gartner prognostiziert, dass bis zum Jahr 2026 schon 25 Prozent der Menschen mindestens eine Stunde pro Tag im Metaverse verbringen. „Die Anbieter entwickeln bereits Möglichkeiten für die Nutzer, ihr Leben in digitalen Welten nachzubilden“, erklärt Marty Resnick, Vizepräsident der Abteilung Forschung bei Gartner. Der ultimative Hype (bei den Tech-Konzernen) ist spätestens entfacht worden, als Mark Zuckerberg sein Social-Media-Unternehmen im Jahr 2021 in „Meta Platforms“ umbenannt hat.

Ein Begeisterungsfunke, der noch nicht in der breiten Masse zündet. Denn zum Beispiel Marc Zuckerbergs (der als treibende Kraft bei der Gestaltung des „Internets der Zukunft“ gilt und felsenfest an die Idee glaubt) Metaverse „Horizont Worlds” hinkt den erhofften Userzahlen weit hinterher. Eine halbe Million Nutzer hatte man bis Ende 2022 erwartet, erreicht hat man 200.000. Zudem kostet die (Weiter-)Entwicklung den Konzern richtig Geld. Seit Anfang 2021 hat der Konzern 15 Milliarden US-Dollar in das Projekt investiert. Ein teurer Spaß, der auch dafür mitverantwortlich ist, dass es Ende vergangenen Jahres zu massiven Entlassungen bei „Meta Platforms“ kam. Die Aktionäre hatten Zuckerberg dazu aufgefordert, die Kosten des Betriebs zu drosseln.

Schöne neue Welt also?

Von wegen, denn noch gibt es zahlreiche Baustellen zu bearbeiten.

Ob Metaverse einmal tatsächlich durch die Decke gehen wird oder nicht, ist bislang noch schwer einzuschätzen. Eine rezente Umfrage von Deloitte hat ergeben, dass der Hype zumindest für einen hohen Bekanntheitsgrad unter den Befragten (in Deutschland) gesorgt hat. 41 Prozent haben den Begriff Metaverse schon einmal gehört. 27 Prozent geben an, zu wissen (nach eigener Einschätzung), worum es sich dabei handelt. Angesichts der teilweise noch schwächelnden Nutzerzahl eigentlich erstaunliche Werte. Laut der Deloitte-Studie könnte sich das mit den Nutzerzahlen allerdings ändern, denn altersübergreifend geben fast 40 Prozent der Befragten an, dass sie sich vorstellen könnten, an Metaverse teilzunehmen. Selbstverständlich gibt es hier größere Unterschiede, je nach Altersgruppe. Grob zusammengefasst: Fast 50 Prozent der Befragten in den Alterskategorien (14-18, 19-24, 25-34 und 35-44 Jahren) sind offen für die neue digitale Parallelwelt. Erst in den Alterssegmenten über 55 Jahren fällt das Interesse merklich.

Viele Firmen sehen auf jeden Fall neue Möglichkeiten, Geld zu scheffeln. Auch weil die Prognosen diesbezüglich äußerst optimistisch sind. Bloomberg prognostiziert, dass der Metaversum-Markt bis 2024 ein Volumen von 800 Milliarden US-Dollar erreicht. Die Unternehmungsberatungsfirma McKingsey schreibt sogar, dass das Metaverse „das Potenzial hat, bis zum Jahr 2030 einen Wert von bis zu fünf Billionen US-Dollar zu erreichen. Demnach ist der E-Commerce der größte wirtschaftliche Treiber (2,6 Billionen Dollar) im Metaversum, noch vor dem virtuellen Lernen (270 Milliarden Dollar), Werbung (206 Milliarden Dollar) und Gaming (125 Milliarden Dollar).“ Das sind Erkenntnisse aus dem Report „Value creation in the metaverse“, der sich auf eine Umfrage unter mehr als 3.400 Konsumenten und Führungskräften in Asien, Europa und USA stützt. Dennis Spillecke, Leiter der „Growth, Marketing & Sales Practice“ bei McKingsey sagt: „Das Metaverse stellt einen strategischen Wendepunkt für Unternehmen dar und bietet eine große Chance, die Art und Weise, wie wir leben, uns vernetzen, lernen, innovieren und zusammenarbeiten, zu beeinflussen.“

Schöne neue Welt also? Von wegen, denn noch gibt es zahlreiche Baustellen zu bearbeiten. Eine Umfrage von Agora (eine Firma, die Echtzeit-Engagement-Plattformen anbietet) zeigt, wo der Schuh drückt. 300 Entwickler wurden befragt, und die sehen im Datenschutz die größte Hürde für die neue virtuelle Welt. Andere Herausforderungen sind laut dieser Umfrage der „Aufbau einer Community“, der Kampf gegen „Desinformation und Hassreden“ und die Tatsache, dass Nutzer überhaupt die entsprechende Technik (zum Beispiel eine ausreichende Internetbandbreite) besitzen, um den interaktiven Raum in der erweiterten Welt nutzen zu können. Sollten alle diese Probleme aus der Welt geschafft werden können, glauben 55 Prozent der befragten Entwickler, dass Metaverse tatsächlich ein Ersatz für reale Interaktionen werden kann.

Wer allerdings erfahren will, wie bieder und schrecklich unspannend ein Metaverse sein kann, der tippt

www.luxembourgmetaverse.com in seinem Browser ein. Am 15. Juli 2022 ging das von Virtual Rangers und The Dots geschaffene Metaverse (in bescheidener Second Life-Optik) online. Noch ist viel Leere, und Updates scheinen eher Mangelware, so ist zum Beispiel die neueste angekündigte Konferenz in dieser virtuellen Welt für den 12. September 2022 angesetzt… Der User kann in verschiedene Distrikte gehen, Räumlichkeiten von verschiedenen Firmen (u.a. CFL, Post, Bil, Axa, Orange…) besuchen und auf Links klicken, die einen auf die normalen Internetseiten der Betriebe weiterleiten… Ach, wie schön!

Text: Hubert Morang

Fotos: rawpixel (freepik.com)