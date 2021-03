Picked Out

Jazz im Blut

Späteinsteigerin, wie die Mutter so die Tochter oder Durchstarterin? Vermutlich treffen all diese Beschreibungen auf Lisa Simone zu. Eigentlich wollte sie nie in die Fußstapfen ihrer Mutter, der Jazzmusikerin Nina Simone, treten, nicht zuletzt, weil diese ihr mit ihren Psychosen und dauernder Abwesenheit keine leichte Kindheit beschert hat. Dazu beschwerte sie der alltägliche Rassismus, der sie in den USA umgab. Mit 20 ging Simone also zum Militär und sie sollte über 50 werden, bevor 2014 ihr erstes Soloalbum erschien. Inzwischen sind es derer drei, das neueste, „In Need of Love“, erschien im Oktober 2019. In zwölf Songs changiert sie von Soul zu Gospel und Blues, mischt afrikanische Klangelemente unter ihre zärtlich-rauchige Stimme und sucht – nach viel Ablehnung in vorherigen Songtexten – Versöhnung mit ihrer Mutter. Lisa Simone tritt am Sonntag, den 28. Februar, im Trifolion Echternach auf. Der Themenabend „Women in Jazz“ bietet auch dem Duo Claire Parsons & Eran Har Even eine Bühne. Das Konzert am Sonntag ist zwar ausverkauft, doch wird es im Livestream online übertragen – wie auch die anderen beiden Konzerte des Echter’Jazz Festivals. Das Festival findet vom 26. bis 28. Februar statt, mit Auftritten jeweils um 19 Uhr. Am Freitag heißt das Motto Bigband, wenn das Projekt „Zappa for ever“ von Thierry Maillard Bigband & David Linx sowie die Bigband Musique Militaire auf der Bühne stehen. Der Samstag ist dem Trio gewidmet. Mit dem Yonathan Avishai Trio schafft es einer der gefragtesten Pianisten der Szene auf das Programm. Ergänzt wird der Abend vom Luxemburger Reis-Demuth-Wiltgen Trio. Infos und Tickets unter www.trifolion.lu.