Picked out

Testkonzert

1.000 Besucher sollen dieses Wochenende im großen Saal der Rockhal aufeinandertreffen, Gitarrist und Sänger Serge Tonnar bespielt die Bühne. Schon im Februar hat die Rockhal erste Konzerte unter dem Motto „Because Music matters” ausgerichtet, mit 100 Gästen. Jetzt geht die Reihe weiter und Serge Tonnar ist der erste, der in Luxemburg vor einem Post-Covid-Publikum spielen darf. In Barcelona ging ein Testkonzert mit 5.000 frisch getesteten Besuchern Ende März gut. Weitere Veranstaltungen auf Probe sind in ganz Europa in Gange. Auch in der Rockhal muss jeder Besucher einen negativen Antigen-Test vorweisen und auch sieben Tage nach der Veranstaltung ist ein Test in einem offiziellen Testzentrum verpflichtend. Ansonsten alles wie immer? Nicht ganz. Garderobe, Bar und Raucherbereich sind geschlossen, jeder Gast bekommt einen Sitzplatz und die Rockhal empfiehlt, sich nur dort weg zu bewegen, wenn nötig. Einlass ist schon 90 Minuten vor Veranstaltungsbeginn. Nur Serge Tonnars Laune bleibt wohl ungebrochen. Dass er den Mut trotz allem nicht verliert, beweist sein neues Lied „Fäertaasch”.

Am 21. Mai um 20 Uhr, 20 Euro, www.rockhal.lu