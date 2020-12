Picked out

Fortific(a)tions

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts trottet ein armer Kerl aus dem Grund durch die Stadt, um sein unappetitliches Handwerk auszuüben: Jacko ist Hundekotsammler. Von Zeit zu Zeit macht er eine Pause, um seinen Rausch auszuschlafen. In seinen Träumen reist er in die Vergangenheit oder in die Zukunft und wird Zeuge von Verbrechen, Intrigen und Liebesabenteuern. Niedergeschrieben hat diese traurige Geschichte Jean-Louis Schlesser. Gezeichnet wurde sie von Antoine Grimée. Die Träume sind indes das Werk verschiedener Autoren. So schicken Lucien Czuga und Pascale Velleine zwei Polizisten los, um das geheimnisvolle Verschwinden wichtiger Denkmäler aufzuklären. Marc Angel liefert derweil eine persönliche Interpretation eines Vorfalls aus dem 17. Jahrhundert, der sich rund um den Fischmarkt zutrug. Vom selben Autor, mit Zeichnungen von Andy Genen, stammt die Erzählung aus der Zeit des unbeliebten Wilhelm I., in welcher ein unheimlicher Geselle um die Mauern des Bockfelsens spukt. John Rech und Sabrina Kaufmann erzählen eine Liebesgeschichte, die sich im großherzoglichen Palast abspielt und Jahrhunderte überwindet. Romantisch geht es auch in Marion Denglers Beitrag aus den Jahren der Preußischen Garnison zu. Obwohl es sich um Fiktionen handelt, sind die Geschichten alle in einer historischen Wirklichkeit verankert, und um sie so authentisch wie möglich wiederzugeben, stand Historikerin Marie-Paule Jungblut den Autoren beratend zur Seite. Das Album „Fortific(a)tions“ ist das erste verlegerische Projekt der 2019 gegründeten Vereinigung „Frënn vun der 9. Konscht“ und Teil des offiziellen Programms von „25 Jahre – Lëtzebuerg, Weltkulturerbe“.

Im Fachhandel oder auf www.lord.lu,

in luxemburgischer, französischer und englischer Sprache, 25 Euro.

Bild: Frënn vun der 9. Konscht