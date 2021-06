Potenzial erkennen

Das „Screaming Fields Festival“ bietet Nachwuchsbands die Möglichkeit sich unter professionellen Bedingungen zu präsentieren und bei einer breiteren Öffentlichkeit einen größeren ekanntheitsgrad zu erlangen. Im Interview spricht Rockhal-Direktor Olivier Toth über die Signifikanz des Festivals.

Wie wichtig ist die Organisation eines Nachwuchsfestivals hierzulande?

Nach wie vor extrem. Von Beginn an war das Ziel des „Screaming Fields“ Bands ausfindig zu machen, die wir noch nicht auf dem Radar hatten und die von sich aus gedacht haben, sie seien noch zu jung oder zu unerfahren für die Rockhalle. Ich glaube, das ist in der Vergangenheit geglückt und es gibt sogar ein paar „Success Stories“ zu verbuchen, also Künstler, die nach dem Festival richtig durchgestartet sind. Also Künstler, welche dieses Festival als Sprungbrett genutzt haben. Genau deshalb ist das „Screaming Fields“ auch heute noch von Bedeutung.

In welchen Bereichen kann das Festival Nachwuchskünstler am meisten unterstützen?

Ich glaube, dass hier eine ganz Reihe von kleineren Elementen von Bedeutung sind. In der Regel betreuen wir die Bands von der Kandidatur bis zum Festival und geben ihnen eine Panoplie von Ratschlägen mit auf den Weg.

Und die wären?

Wir erklären zum Beispiel, dass ein Künstler ohne sein Publikum nicht funktioniert und dass deshalb unter anderem Sachen wie die Kommunikation mit einem potenziellen Publikum und das Aufbauen einer Relation mit diesem von extremer Bedeutung sind. Schließlich kauft das Publikum die Alben, streamt die Musik und erwirbt die Konzertkarten und Merchandising. Auch deshalb haben wir lange Zeit mit Publikumsvoting funktioniert. Aber wir bereiten die Bands auch gezielt auf den Auftritt vor, schließlich gibt es einige, die noch nie zuvor auf einer Bühne standen.

Jetzt gibt es aber parallel zum Publikumsvoting auch noch eine Jury. Wieso eigentlich?

Weil eine Jury noch einmal einen anderen Blick hat, der mehr ist, als nur eine Bewertung, ob jemand gut oder weniger gut ist. Die Jury besteht aus verschiedenen Akteuren aus der Musikszene und kann den Bands auch ermöglichen, Verbindungen in die Szene zu knüpfen. Kurzum, das Festival bietet den Bands Möglichkeiten, welche sie ohne dieses nicht hätten.

Nach welchen Kriterien werden die Künstler ausgesucht, die beim Festival auftreten dürfen?

Wichtig sind Originalität, Qualität, Potenzial und ein gewisser Grad an künstlerischer Reife. Damit diese Kriterien unter verschiedenen Blickwinkeln begutachtet werden, besteht die Jury aus Musikern und Veranstaltern.

Besteht nicht das Risiko, dass junge Bands, welche nicht berücksichtigt werden, frustriert sind?

Unser Ziel ist es nicht primär, Gewinner zu küren, sondern, wie schon erwähnt, Kontakt zu noch unbekannten Bands zu knüpfen und diesen dann auch ein gewisses Feedback zu geben. Wir erhalten in der Regel pro Auflage des „Screaming Fields“ um die zwanzig Kandidaturen. Es treten allerdings nur sechs auf, das will nicht heißen, dass die anderen nicht gut sind, sondern, dass die Jury in den zurückbehaltenen Künstlern zu dem Zeitpunkt mehr Potenzial gesehen hat. Wir versuchen den Kontakt zu allen aufrechtzuhalten und ihnen auch Feedback zu geben.

Oft wird behauptet, dass die aktuellen Nachwuchsbands ein sehr hohes Niveau im Vergleich zu früher haben. Sehen Sie das auch so?

Ja, total. Ich bin jedes Jahr aufs Neue überrascht, wenn ich den Reifegrad verschiedener Bands sehe. Und auch die Originalität ist sehr groß. Früher war es ganz oft so, dass Bands den Sound von Künstlern reproduziert haben, die sie auch selbst gerne gehört haben, das hat sich in den letzten zwanzig Jahren grundlegend geändert. Viel Bands stellen sich schon sehr früh die Frage, was sie eigentlich besonders macht und was sie von anderen Künstlern unterscheidet.

Auch, wie Bands sich präsentieren, hat sich verändert. Oder?

Klar. Viele sind sich bewusst, wie wichtig etwa gute Social-Media-Arbeit ist oder etwa, welche Bedeutung ein gutes Bühnenoutfit hat. Viele deklinieren alles konsequent durch, und die Künstler haben eine Art 360-Grad-Blick auf ihr eigenes Schaffen und wie sie rüberkommen wollen.

Wie ist diese Entwicklung zu erklären?

Diese Dynamik geht primär von den jungen Bands selbst aus, auch weil sie sehen, dass es heutzutage möglich ist – egal, wo man lebt und was man macht – Beachtung zu finden. Und diese limitiert sich dank der ganzen digitalen Möglichkeiten nicht auf eine lokale oder regionale Ebene, sondern kann weit über die Grenzen hinausgehen.

Auch ein Grund, wieso heute hierzulande mehr junge Musiker versuchen eine professionelle Karriere anzustreben?

Natürlich. Es gibt mittlerweile eine ganze Reihe an Beispielen. Das ist aber nicht nur auf die Künstler begrenzt, das gilt auch für die anderen Berufe aus dem Musikgeschäft, wie etwa Manager, Produzenten oder Tontechniker. Immer mehr junge Menschen orientieren sich nach dem Abitur in diese Richtung, auch mit den entsprechenden Studien. Es gibt sehr viele Ambitionierte, die sich professionalisieren wollen. Tuys, eine „Screaming Fields“-Band, sind nach Berlin gezogen und versuchen sich zu etablieren. Maz und C’est Karma sind weitere Beispiele. Es sind aktuell sehr spannende Zeiten und wir als Rockhalle freuen uns, diese Dynamik unterstützen zu können.

…und die Pandemie hat dieser Dynamik nicht zugesetzt?

Nein, ich glaube nicht. Eine gewisse Ungeduld war bei den Künstlern schon zu spüren. Bei jungen Bands konnte man eine sehr große Agilität bemerken. Viele haben aufgrund der fehlenden Konzerte nach anderen Wegen gesucht, die Zeit zu überbrücken. Es gab eine gewisse Innovationskraft, was sich natürlich dadurch erklären lässt, dass es sich um junge kreative Menschen handelt. Die aktuelle Zahl der Einschreibungen beim „Screaming Fields“ sagt mir auch, dass die Lust, Musik zu machen, ungebrochen ist.

Im aktuellen Musikbusiness wird vor allem mit Konzerten Geld erwirtschaftet, was würden Sie einer jungen Band in der aktuellen Situation raten, um Geld zu verdienen?

Glücklicherweise haben wir hierzulande eine ganze Reihe von Mechanismen, welche es ermöglichen, zum Beispiel Beihilfen für eine Aufnahme anzufragen. International ist der Zyklus folgendermaßen: Eine Band nimmt ein Album auf, tourt dann mit diesem, genehmigt sich eine Pause und fängt wieder von vorne an. Wir haben deshalb in der Vergangenheit den jungen Bands immer erklärt, dass sie weiter blicken sollten als nur zur Aufnahme. Nämlich, was passiert mit dieser. Soll es Videoclips dazu geben, die wiederum in einem zeitlichen Raster geplant sein müssen. Eine Aufnahme begleitet einen Künstler ein oder zwei Jahre, das wollen wir vermitteln und ich glaube, diese Message ist auch mittlerweile angekommen.

Interview: Hubert Morang Fotos: Julien Garroy, Shade Cumini, Benjamin Benaïcha, Martins Goldbergs