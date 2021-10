Psychologische Kriegsführung

Doch so sehr Trash-Talking zum Sport gehört, so wichtig sind Grenzen. „So lange die Anmerkungen oder Beleidigungen nicht auf persönlicher Ebene passieren, kann ich damit leben“, stellt Muller seine Sicht klar. Situationen, in denen die Gürtellinie unterschritten wurde, waren in Mullers Karriere rar. Doch beim Blick in die Profiligen ändert der Ton. Je höher der Einsatz, desto niedriger die Hemmschwelle. Der angesprochene Materazzi soll 2006 die Schwester und Mutter von Zidane aufs Übelste beleidigt haben. Basketball-Ikone Kevin Garnett soll während einer NBA-Partie 2010 einen Gegner, der unter Haarausfall litt, als „Krebspatienten“ bezeichnet haben. Beide Anekdoten zeigen, wie tief das Niveau sinken kann.

Man versucht unter die Haut des Gegners zu kommen und ihn aus dem Konzept zu bringen. In den Situationen muss man sich natürlich selbst unter Kontrolle haben. Mirko Mosr

Doch Trash-Talking ist nicht gleich Trash-Talking. Dessen Art und Rolle variiert nach Sportart. „Ich glaube schon, dass es Sportarten gibt, die sich besser für Trash-Talking eignen als andere“, spekuliert Muller. Kriterien für die Kompatibilität zwischen Sportart und Trash-Talking aufzustellen, ist allerdings schwierig: „Ich glaube, dass Sportarten mit direktem Gegnerkontakt und Spielunterbrechungen sich am besten eignen. Ich kann mir zum Beispiel nicht vorstellen, dass im 100-Meter-Sprint viel Trash-Talking betrieben wird.“ Auch die Anzahl an Sportlern könnte eine Rolle spielen. Gerade in direkter Relation zur Anzahl an Unparteiischen. Immerhin gehört es zu deren Aufgaben, solche Konversationen zu unterbinden, und sind die Schiedsrichter in deutlicher Unterzahl, ist es einfach, mit Trash-Talking durchzukommen. Ein authentisches Bild darüber, wie es um Trash-Talking in den einzelnen Sportarten steht, haben jedoch nur die Sportler selbst. Und bei denen haben wir nachgefragt.

Text: Daniel Baltes // Fotos: Gerry Schmit, Luis Mangorrinha (2) (beide Editpress), LIHPS