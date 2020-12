Retro: Dino Crisis 1 & 2

Genre: Survival-Action-Adventure

Studio: Capcom

Publisher: Virgin Interactive

System: Playstation

Steven Spielbergs „Jurassic Park“ hat in den Neunzigern eine wahre Dinosaurier-Manie ausgelöst. Die überdimensionierten Echsen waren aus keinem Medienbereich wegzudenken, so boomte der Hype um die Dinos auch in der Spielebranche. Neben dem Überraschungsauftritt eines T-Rex bei „Tomb Raider“, der Comic-Adaptation „Cadillacs and Dinosaurs“, Dino-Jäger „Turok“ und unzähligen Versoftungen des oben genannten Blockbusters – um nur einige zu nennen – erschien 1999 der Horrortrip „Dino Crisis“.

Dass das Werk aus der führenden Feder von Shinji Mikami stammt, dürfte vielen Kennern bereits erleuchten, worum es sich bei dem Spiel handelt. Mikami-San ist nämlich der geistige Vater der „Resident Evil“-Reihe, welche zu jener Zeit einen enormen Erfolg feierte. Die Idee für „Dino Crisis“ dürfte demnach recht naheliegend erscheinen: Die Rezeptur von „Resident Evil“ beibehalten und die modrigen Zombiegesellen durch Dinosaurier ersetzen. Alles eingepackt in eine trashige, hauchdünne aber unterhaltsame Story, und fertig ist die Dino-Hatz.