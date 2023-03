Revolution in Luxemburg

Vor 175 Jahren schwappten die Februarrevolution in Frankreich und die Märzrevolution in den Staaten des Deutschen Bundes auf fast ganz Europa über. Im revue-Interview erklärt die Historikerin Marie-Paule Jungblut die Auswirkungen auf Luxemburg.

Frau Jungblut, wann sprang der Funke der 1848er Revolution auf Luxemburg über?

Nachdem die Revolution in Paris am 22. Februar begonnen hatte, ereilte Luxemburg die Nachricht drei Tage später, am 25. Februar. Erst zwei Wochen später reagierte die Regierung offiziell mit einer Proklamation des König-Großherzogs Guillaume II. (im Amt 1840-1849, Anm. d. Red.). Darin geht es darum zu sagen, wie gut und schön alles sei, was er für das Land schon alles getan habe – und dass er ihm eine landständige Verfassung gegeben habe. Alles sei wunderbar. Eine Zeitung, die man quasi als sozialistisch bezeichnen kann, der „Echternacher Grenzbote“, kommentierte das etwas später spöttisch und meinte, es scheine alles so, als würden die Luxemburger im Schlaraffenland leben.

Die Aufstände sollen in Ettelbrück begonnen haben.

Ja, dazu gibt es eine interessante Quelle. Allerdings muss man sie kritisch betrachten. Abbé Kalbersch aus Erpeldingen führte eine Art Tagebuch und erzählte, was geschah. Der Aufstand spielte sich hauptsächlich zwischen dem 12. und 15. März 1848 ab, aber seine Aufzeichnungen gehen noch weiter. In Ettelbrück und Diekirch, wo die Garnison stationiert war, gab es noch Anfang Mai Soldatenmeutereien. Nach Kalbersch spielte bei dem Aufstand Alkohol eine sehr große Rolle. Allerdings muss man auch das mit Vorbehalt betrachten, schließlich war Kalbersch ein Vorreiter der Abstinenzbewegung.

Wie war die vorrevolutionäre Situation in Luxemburg?

Die war ganz und gar nicht rosig. Das Land hatte damals rund 185.000 Einwohner, etwa zwölf Prozent davon waren auf die Unterstützung der Wohltätigkeitsbüros angewiesen. Es gab Armut und Missernten. Hinzu kam die Kartoffelfäule. Zum Beispiel wurde den Leuten 1847 in einem Rundschreiben empfohlen, statt Kartoffeln Reis zu essen. Das sagt viel über die Situation damals. Die 1840er Jahren waren die der Auswanderung von der Mosel in die USA.

War die Unzufriedenheit hierzulande also ähnlich

wie in den anderen Staaten Europas?

Ja, allerdings ging es in Luxemburg nie um die Republik. Charles Théodore André (1822-1883) etwa, ein junger Anwalt, der „den rouden André“ (auch „Volleksänder“) genannt wurde, der zwar politisch eher links stand, sich jedoch nicht für die Republik aussprach, schrieb im „Diekircher Wochenblatt“ von einer Hungersnot, aber darüber hinaus nicht von einem größeren Elend. Auch der damalige Apostolische Vikar Laurent sprach in seinem berühmten Hirtenbrief „Über die Wohlfahrt“ 1847 von großer Not, aber diese hatte nicht dasselbe Ausmaß wie zum Beispiel in Schlesien, wo es zum Aufstand der Weber kam.

Interview: Stefan Kunzmann

Fotos: Wikicommons, Georges Noesem