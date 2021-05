revue Nr. 18

Mit Disziplin und Verantwortung

Revue über Owen Kridel, der als erster und einziger Patient in Luxemburg seine Dialyse zuhause durchführt. Lesen Sie außerdem einen Artikel über Streit um Gleichheit und Identität, einen Beitrag über die Foto-Ausstellung „Entre ombre et lumière“, ein Porträt der Basketball-Legende Marco Rock, ein Interview über den Master of Data Science-Studiengang an der Universität in Luxemburg und wir haben uns für Venedig in Zeiten der Pandemie interessiert.

Wie jede Woche gibt es selbstverständlich auch das neue Fernsehprogramm.

-> ePaper

-> Shop