Revue Nr. 2

Die Zeit drängt

Revue über den Klimawandel, wie er Luxemburg betrifft und wie die Politik die Klimaziele erreichen will. Lesen Sie außerdem einen Hintergrundbericht über das schwere politische Erbe das Joe Biden in den USA erbt, Artikel über die neuen Bücher von Jemp Schuster, eine Bericht über eine Tierosteopathin, ein Reportage über Breakdance in Luxemburg, einen Text über eine Messerschmiede in Norditalien und wir haben uns für das „Institute for Advanced Studies“ der Uni Luxemburg interessiert. Wie jede Woche gibt es selbstverständlich auch das neue Fernsehprogramm.

-> Zum Shop

-> e-Paper