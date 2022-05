Die Sternchen-Frage

Revue über das „Gendern“ in der Sprache und die Suche nach einer Konsenslösung in der hitzigen Diskussion. Lesen Sie außerdem ein Interview über die 25. Auflage des e-Lake, einen Artikel über die Ausstellung Körperwelten in Trier, eine Reportage über die „Nuit du Sport“ und wir haben uns für ehrenamtliche Stadtführungen interessiert. Wie jede Woche gibt es selbstverständlich auch das neue Fernsehprogramm.

