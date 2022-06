Revue Nr 25

Ein Volk feiert



Revue über 60 Jahre Nationalfeiertag am 23. Juni und die Frage „Gibt es den typischen Luxemburger?“. Lesen Sie außerdem einen Bericht über die Inflation und mögliche Lösungsansätze, einen Artikel über den Skulpturenweg „Nothing Is Permanent“ in Esch, ein Porträt des Fliegenfischers Claude Strotz und wir haben uns für die Arbeit der Luxemburger Rosenfreunde interessiert. Wie jede Woche gibt es selbstverständlich auch das neue Fernsehprogramm.

