Riesige Helfer

Revue über die Entwicklung der Traktoren und ihre Rolle in der Landwirtschaft. Lesen Sie außerdem ein Bericht über die Handelsbeziehungen mit China, einen Artikel über den Einsatz von VR-Brillen in der Kinderklinik, eine Vorschau auf die diesjährige „Tour de France“ und wir haben uns für den Hygge-Lifestyle in Kopenhagen interessiert. Wie jede Woche gibt es selbstverständlich auch das neue Fernsehprogramm.

