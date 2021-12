revue Nr. 49 / 2021

Sehnsucht nach Afrika

Revue über Jeannine Grisius, die im Alter von sechs Jahren von ihrer Mutter in Ruanda getrennt wurde, in Luxemburg aufwuchs und sich auf die Suche nach ihren Wurzeln gemacht hat. Lesen Sie außerdem einen Beitrag über das Dauerhoch des Ölpreises, einen Bericht über Formel 1-Fans in Luxemburg, die dem Saisonfinale entgegenfiebern, eine Reportage über die „Scienteens Lab“ und wir haben usn füR Weihnachtsdekoration zum selber basteln interessiert. Wie jede Woche gibt es selbstverständlich auch das neue Fernsehprogramm.

