revue Nr. 6

Küssen verboten?

Nicht doch, revue traf Paare, die sich in Zeiten von Corona und Social Distancing gefunden hatten. Hinzu kommt, dass die Nutzerzahlen von Online-Dating-Portalen in die Höhe schießen.

Darüber hinaus berichtet revue vom neuen Therapiezentrum für Kinder- und Jugendpsychiatrie in Pütscheid und schweift in die Ferne im karibischen Paradies für Individualreisende statt All Inclusive: die Dominikanische Republik.

Nicht zuletzt ist der vielseitige Künstler Serge Koch mit mehreren Ausstellungen gleichzeitig zu sehen.

