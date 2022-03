Rezept der Woche: Baba Ghanoush

33 Schüler der Ecole d Hotellerie et du Tourisme du Luxembourg (EHTL) wurden ausgewählt und durften bei der Weltausstellung 2020 in Dubai (die im Herbst 2021 gestartet ist) ein ganz besonderes gastronomisches Weiterbildungs-Abenteuer erleben. In einer neuen Rezepte-Serie verraten uns fünf der teilnehmenden Schüler ihre liebsten Rezepte aus der Emiratischen Küche. EHTL-Schülerin Sydney Lejoly hat für revue Baba Ghanoush zubereitet.