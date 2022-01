Zubereitung:

Ofen auf 180 Grad Celsius vorheizen. Zwiebeln, Möhren, Sellerie sowie Butternut-Kürbis schälen und in kleine Stücke schneiden. Gemüse auf ein Backbleck geben und mit etwas Öl und Salz beträufeln. 25 Minuten im Ofen backen. Den Gemüsemix in einen Topf geben, Brühe hinzufügen. Die Suppe kurz aufkochen und köcheln lassen, bis das Gemüse

weich ist. Kokosnussmilch hinzugeben. Anschließend mit einem Stabmixer pürieren, so wird die Suppe schön cremig. Zum Schluss Saft und Abrieb der Limette hinzugeben und mit Salz und Pfeffer abschmecken. Die Suppe anrichten und mit Kokosnussjoghurt, Limettenabrieb und Chiliflocken garnieren. Guten Appetit!

Zusammengestellt von: Cheryl Cadamuro

Fotos: Philippe Reuter