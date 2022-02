Chloé Chomat

Der 20-jährigen Chloé Chomat, Tochter von Gastronomen und Schülerin der Abschlussklasse DP3RH (Hotel- und Gastronomiefachmann/-frau), wurde die Leidenschaft für den Beruf in die Wiege gelegt. Ihr Lehrer A. Hostert, der die Klasse nach Dubai begleitete, brachte ihr die Kultur und das Essen in Dubai näher. Begeistert von dem orientalischen Gericht Muhammara und dem Fattusch-Salat, möchte sie erst einmal die Welt bereisen und saisonal in verschiedenen Gastronomiebetrieben arbeiten. „Was mir an Dubai am meisten gefallen hat, war die Kultur und die Freundlichkeit der Menschen. Ich hatte auf dem Weg aber auch die Möglichkeit, meine Englisch-Kenntnisse zu verbessern und neue Kontakte zu knüpfen.“