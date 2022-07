Rezept der Woche: Futter für Simpsons-Fans

Zubereitung

Ofen auf 190 °C Ober-/Unterhitze (Umluft: 170 °C) vorheizen. Eine große Donut-Backform mit Antihaft-Kochspray oder Butter einfetten. Mehl, Backpulver und Salz in eine große Schüssel sieben. Beiseitestellen. In einer zweiten Schüssel Butter und Zucker drei Minuten mit dem Handmixer schaumig rühren. Öl unter Rühren zugießen. Eigelb und Vanille zufügen und zwei Minuten verquirlen, bis die Masse hellgelb und cremig ist. Eiweiß in eine mittelgroße Schüssel geben und aufschlagen, bis sich weiche Spitzen bilden. Mehlgemisch vorsichtig und kurz mit der Buttermasse verrühren. Dann den Eischnee unterheben und darauf achten, dass so wenig Luft wie möglich daraus entweicht. Einen großen verschließbaren Gefrierbeutel mit dem Teig befüllen und verschließen. Mit einer Schere eine Ecke abschneiden, sodass eine ca. zwei cm große Öffnung entsteht. Die Donut-Vertiefungen etwas mehr als halbvoll mit dem Teig befüllen. Donuts zehn Minuten im Ofen backen, bis die Oberseiten ganz leicht gebräunt sind und ein Zahnstocher nach dem Einstechen in der Mitte beim Herausziehen sauber bleibt. Die Donuts drei Minuten in der Form abkühlen lassen, dann herausnehmen und auf ein Kuchengitter setzen. Wenn die Donuts ganz abgekühlt sind (nach ca. einer Stunde), die Glasur zubereiten. Dazu Puderzucker, geschmolzene Butter, Milch und Vanille in eine kleine Schüssel geben und gründlich verrühren. Tropfenweise die Lebensmittelfarbe hinzugeben, bis die gewünschte Farbe erreicht ist. Falls nötig, noch etwas mehr Milch einrühren, bis die Glasur dünn genug zum Eintauchen ist, aber dick genug, sodass sie auf den Donuts haftet und nicht zu sehr verläuft. Die Donuts einzeln zur Hälfte in die Glasur tauchen und beim Herausheben langsam drehen. Mit der Glasurseite nach oben wieder auf das Kuchengitter setzen und jeweils mit Streuseln verzieren. Servieren.

Tipp: Mach die Donutform nicht zu voll, sonst verschwindet das typische Loch in der Mitte.

Zusammengestellt von: Cheryl Cadamuro

Fotos: Harper Point Photography