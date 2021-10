Rezept der Woche: Lammkotelett an Rosenkohl-Kartoffelpüree und Bohnen-Möhren-Pfanne

Zubereitung

Für die Crème: Den Kräuterfrischkäse mit Butter, Zwiebel -und Schalottenstückchen, gemahlenem Knoblauch und Kräutern vermengen. Mit Salz

und Pfeffer abschmecken. In eine Spritztüte geben und kalt aufbewahren.

Für das Kartoffelpüree: Die geschälten Kartoffeln in Würfel schneiden und in kaltes, leicht gesalzenes Wasser in einem Topf geben. Den geschälten Rosenkohl hinzugeben. Kochen lassen, bis die Kartoffeln und der Rosenkohl gar sind, in ein Sieb geben, abtropfen lassen. Den Rosenkohl von den Kartoffeln trennen. Milch in den Topf geben und mit Salz, Pfeffer und geriebener Muskatnuss würzen. Die gekochten Kartoffeln wieder hinzufügen und mithilfe eines Kartoffelstampfers zu Püree verarbeiten. Den Rosenkohl in Viertel schneiden, untermischen, abschmecken.

Für die Gemüsebeilage: Zwiebel mit dem Knoblauch in Butter dünsten, die vorgekochten Stangenbohnen und Möhren hinzufügen und glasieren lassen.

Mit Salz, Pfeffer und Bohnenkraut abschmecken.

Zusammengestellt von Cheryl Cadamuro

Fotos: Philippe Reuter