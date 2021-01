Rezept der Woche: Marmorkuchen mit Kirschen

Material:

Springbackform 28 cm

Zubereitung:

Den Ofen bei 160 Grad Celsius vorheizen. Die Kirschen in einem Sieb abtropfen lassen, dann die Butter schaumig schlagen. Die Eigelbe mit dem Vanillezucker, dem Zucker und zwei bis drei Esslöffel heißem Wasser zu einer hellgelben Masse schlagen, anschließend die sechs Eiweiße mit etwas Salz zu steifem Schnee schlagen. Mehl, Kartoffelmehl und Backpulver in eine große Schüssel sieben, dann die Sahne, den Eischnee, die Eigelbmasse und die Butter unterheben. Eine große Springform einfetten und diese mit Zucker bestreuen. Den Boden der Backform mit einer Teighälfte auffüllen, die Kirschen darüber verteilen, dann die andere Teighälfte mit der flüssigen Schokolade vermischen und über die Kirschen geben, bis die Form gleichmäßig aufgefüllt ist. 45 Minuten in den Ofen geben. Der Teig sollte nicht zu trocken werden, deshalb unbedingt den Stäbchentest machen und – wenn die gewünschte Konsistenz erreicht ist, aus dem Ofen nehmen und in der Backform auskühlen lassen. Den Kuchen mit Puderzucker bestreuen. Guten Appetit!

Zusammengestellt von: Cheryl Cadamuro, Fotos: Berthe Elsen-Melkert