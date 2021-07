Rezept der Woche: Mini-Tartelettes mit Cassiscreme

Zubereitung

Den Ofen (ohne Blech) auf 180° Umluft vorheizen. Alle Zutaten für den Teig der Reihe nach in einen Behälter geben und vermischen. Anschließend mit den Händen kneten. Falls Sie keine Silikonform verwenden, die Backförmchen einfetten. Den Teig gleichmäßig auf die Formen aufteilen (am besten abwiegen) und in den Vertiefungen festdrücken.

Die Form auf ein kaltes Backblech stellen und in den Ofen schieben. 12 Minuten bei

180° backen. Anschließend aus dem Ofen nehmen und in der Backform abkühlen lassen. Die Johannisbeeren mit dem Zimt und dem Vanillezucker in einem Topf 10 Minuten leicht kochen lassen. Währenddessen das Ei, die geschmolzene Butter, den Zucker und den Zitronensaft mit einer Gabel verrühren. Diese Masse zu den Johannisbeeren geben und

5 Minuten auf mittlerer Flamme erhitzen. Auf jeden Tarteletteboden 1 TL Creme geben. Die Törtchen im Kühlschrank kalt werden lassen und genießen.

Zusammengestellt von: Cheryl Cadamuro, Fotos: Jeia Scholtus, privat