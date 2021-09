Rezept der Woche: Omis Apfelkuchen

Zubereitung

Den Ofen auf 180 Grad Celsius vorheizen. Die Eier mit dem Zucker in einer großen Schüssel vermischen. Dann das Mehl, den Saft und den Schalenabrieb der Zitrone, das Backpulver und das Öl hinzugeben. Alles zu einem lockeren Teig vermengen und die Raspeln von zwei der Äpfel hinzugeben. Anschließend die Masse in eine gefettete Kuchenform geben. Die restlichen Äpfel in feine Scheiben schneiden. Diese in Kreisen, dachziegelartig, auf den Teig legen und für 30 bis 40 Minuten in den vorgeheizten Backofen geben. Danach abkühlen lassen, Zucker drüberstreuen und genießen. Guten Appetit!

Zusammengestellt von Cheryl Cadamuro

Fotos: Claudine Freylinger