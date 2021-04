Rezept der Woche: Power-Drink

Zubereitung

Für den Chiapudding die Chiasamen mit der Hafermilch, dem Matchapulver und dem Agavendicksaft in einem Einmachglas vermengen. Die Mischung für etwa eine halbe Stunde in den Kühlschrank stellen, bis die Samen aufgequollen sind. Die Masse sollte die Konsistenz von Gelee haben.

In der Zwischenzeit die gefrorenen (!) Mangostückchen mit etwas Wasser und dem Agavendicksaft pürieren. Die Kiwi in dünne Scheiben schneiden und an die Innenseite des Einmachglases drücken

bis sie festkleben. Zum Schluss den Mango-Smoothie über den Chia Pudding geben und genießen.

Zusammengestellt von: Cheryl Cadamuro, Fotos: privat, Claire Frank