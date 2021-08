Zubereitung

Die Pilze mit Hilfe einer Gabel auseinanderzupfen und in einer Pfanne mit etwas Öl stark anbraten. (Aber nicht zu häufig umrühren, da die Pilze

sonst zu viel Flüssigkeit abgeben.) Die Schalotten und die Knoblauchzehe schälen und in feine

Würfel schneiden, zu den Pilzen geben und anbraten, bis alles schön Farbe angenommen hat. Dann das Tomatenmark hinzugeben, ebenfalls kurz mit anbraten. Anschließend mit der Gemüsebrühe ablöschen und einmal aufkochen lassen, dann die Hitze reduzieren. Sojasoße, Apfelessig, Ketchup, Paprikapulver, Chiliflocken, Salz und Pfeffer hinzugeben und 25-30 Minuten einkochen lassen, bis eine dickflüssige Soße entsteht. Etwas Butter in einer Pfanne erhitzen, die Burger-Buns aufschneiden und mit der Schnittfläche nach unten in die Pfanne geben. Kurz anbraten (bis sie braun sind) und zur Seite legen. Die Gurken in Scheiben schneiden und zur Seite legen. Die Brötchen mit dem Krautsalat, den gezupften Pilzen und den Gurken füllen und sofort servieren. Guten Appetit!

Zusammengestellt von Cheryl Cadamuro

Fotos: Jill Novak (Kleines Kuliversum)