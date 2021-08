Quinoa

Quinoa enthält einen hohen Anteil an Mineralien, Aminosäuren und ungesättigten Fettsäuren. Sie ist eine gute Eiweißquelle für Vegetarier und ein Kohlenhydratlieferant bei Glutenunverträglichkeit. Seit Tausenden Jahren pflanzen die Bauern in den Anden Quinoa an. Sie ist dort bekannt als die „Mutter aller Körner“ oder das „goldene Korn der Anden“. Nie war der Anbau so profitabel wie in den vergangenen Jahren. 2016 explodierte die Nachfrage. Viele Agrarunternehmen stiegen in den Wettbewerb ein. In Folge von Überproduktion kam es zu einem Preissturz. Das fällt vor allem auf die kleinen Bauernbetriebe zurück. Die Industriellen entwickelten eine neue Sorte ohne Bitterstoffe, um den Geschmack zu verfeinern. Die natürlichen Bitterstoffe fördern jedoch das Wachstum der Pflanze und schützen sie vor Parasiten. Für diese Funktionen werden nun Pestizide eingesetzt. Etwa 50 Geschäfte in Luxemburg verkaufen Fairtrade-zertifizierte Quinoa, die ursprünglichen Sorten mit Preisgarantie für die Erzeuger.