Zubereitung

Den Backofen auf 180 °C Ober-/Unterhitze vorheizen. Die Rote Bete entweder in kleine Stücke schneiden oder mit einer Handreibe grob reiben. Eier, Zucker und Vanillezucker in einer Schüssel dem Handrührgerät 5 Minuten aufschlagen. Anschließend das Öl in einem dünnen Strahl unter Rühren zugießen und untermischen. Die Orange waschen, abtrocknen und 1 TL Schale fein abreiben. Das Mehl in einer Schüssel mit dem Backpulver, dem Kakaopulver und dem Zimt vermengen, über die Eimischung sieben und mit dem Salz, den Walnüssen und dem Orangenabrieb in den Teig einarbeiten. Danach die Rote Bete unterheben. Eine Gugelhupf-Form mit Butter einfetten und mit Semmelbröseln bestäuben. Den Teig in die Form füllen, glattstreichen und im Backofen 45-50 Minuten backen. Den Gugelhupf aus dem Ofen nehmen und 10-15 Minuten in der Form abkühlen lassen. Dann aus der Form lösen und auf einem Kuchengitter vollständig erkalten lassen. Aus dem Puderzucker und dem Rote-Bete-Saft in einer Schüssel einen glatten Guss anrühren, diesen über dem Gugelhupf verteilen und fest werden lassen. Den Kuchen mit Schokoladenspänen bestreuen.

Zusammengestellt von: Franziska Peschel

Fotos: Yvonne Bauer