Rezept der Woche: Rote-Bete-Shakshuka

Zubereitung

1. Rote Beten und Karotten schälen und raspeln oder grob hacken/schneiden.

2. Die Zwiebel schälen und in Würfel schneiden.

3. Öl in eine Pfanne geben und das Gemüse darin kurz rösten.

4. Tomatenmark hinzugeben und kurz mit den Gewürzen zusammen mitrösten.

5. Mit dem Wasser und den Tomatenstücken ablöschen.

6. Dann unter Rühren etwa 10 Minuten köcheln lassen, bis das Gemüse gar ist. Mit Salz und Pfeffer und anderen Gewürzen abschmecken.

7. Nun mit einem Löffel 4 Mulden in die Oberfläche drücken und jeweils ein Ei darin aufschlagen.

8. Mit geschlossenem Deckel noch etwa 5 Minuten bei mittlerer Flamme ziehen lassen, bis die Eier gestockt sind und das Eiweiß fest ist.

9. Die gehackte Petersilie und den Fetakäse über der Shakshuka verteilen und mit Brot servieren.

Zusammengestellt von Cheryl Cadamuro

Fotos: Jeia Scholtus