Rezept der Woche: Süßkartoffeln mit Tomaten-Salsa-Topping

Zubereitung:

Die Süßkartoffeln waschen und mit einer Gabel mehrere Löcher einstechen und diese in den Ofen geben. Bei 175 Grad zirka 45-60 Minuten backen (je nach Größe). Die Tomaten, die Gurke, die Zwiebel und die Avocado in kleine Stücke schneiden und in einer Schüssel vermischen. Ein paar Tropfen Olivenöl hinzufügen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Die Süßkartoffeln aus dem Ofen nehmen und in der Mitte aufschneiden. Den Rucola, die Salsa, das Pesto und den Mozzarella dazugeben.