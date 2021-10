Rezept der Woche: Vegane Cheesecake-Brombeer-Muffins

Zubereitung:

Für den Teig:

Nüsse, Haferflocken und Datteln in einem Küchen-gerät zerkleinern, bis eine grobe leicht dickflüssige Masse entsteht. 12 Kugeln aus dem Teig formen, diese in den

Formen verteilen und mit den Fingern oder einem Teelöffel plattdrücken. In den Gefrierschrank geben.

Für die Käsekuchencreme:

alle Zutaten mit einem Mixer zerkleinern, bis die Masse eine cremige Konsistenz hat. Abschmecken und nach Belieben süßen oder etwas Limettensaft hinzufügen. Die Kuchenböden aus dem Gefrierschrank nehmen und die Käsekuchencreme gleichmäßig auf diesen verteilen.

Für die Brombeercreme:

den Zucker über die Beeren geben und vermengen. Auf jedes Törtchen einen Esslöffel Brombeercreme geben und mit einem Holzspieß die Cremes leicht miteinander verrühren. Mit den Brombeeren dekorieren. Die Muffins für mindestens 20 Minuten in den Kühlschrank geben. Danach aus den Formen nehmen – und genießen.

Guten Appetit!

Tipp: Wer mag, kann auch Nüsse oder Schokolade zum Dekorieren verwenden.

Zusammengestellt von: Cheryl Cadamuro

Fotos: Philippe Reuter