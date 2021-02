Rezept der Woche: Verwurrelte Leckereien

Zubereitung

Die beiden Mehlsorten, Zucker, Hefe und Salz in einer großen Schüssel vermengen. Margarine (oder Kokosnussöl) und Sojamilch in einem Topf erwärmen und einen Tropfen Vanillearoma hinzugeben. Dann den Teig kneten, bis er nicht mehr klebrig ist. Die Schüssel bedecken und eine halbe Stunde lang ruhen lassen, am besten an einem warmen Plätzchen. Anschließend den Teig ausrollen, dieser sollte etwa einen Zentimeter dick sein. Mit einem Messer zwei Zentimeter lange Streifen schneiden und diese zu Knoten formen. Diese sollten allerdings nicht zu fest sein, da der Teig später noch an Umfang hinzugewinnen wird. Sämtliche Knoten auf ein mit Backpapier belegtes Backblech legen und noch einmal eine halbe Stunde (ebenfalls an einem warmen Standort) ruhen lassen – dadurch werden die „Verwurrelter“ nämlich schön luftig. Öl in einer Fritteuse erhitzen (170 Grad Celsius) und die Knoten im heißen Fett braten, bis sie goldfarben sind. Anschließend die Hefeteigknoten auf Küchenpapier abtropfen lassen, mit Zucker bestreuen und abkühlen lassen. Guten Appetit!