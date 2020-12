Rezept der Woche: Weihnachtlicher Bratapfel im Glas mit Vanillekipferl

Zubereitung Vanillekipferl:



Den Ofen auf 180 Grad Ober- und Unterhitze vorheizen. Mehl mit Puderzucker, Vanillezucker, gemahlenen Mandeln und einer Prise Salz in einer großen Schüssel gut vermengen. Butter hinzugeben, umrühren, dann das Ei mit untermischen und zu einem ebenmäßigen Teig verkneten. Diesen in Frischhaltefolie 1 Stunde im Kühlschrank ruhen lassen. Den Teig zu 3 Rollen à je 3 cm Durchmesser formen und davon 1 cm breite Scheiben abschneiden. Diese dann zu Hörnchen formen und auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech verteilen, dann 12 Minuten backen. Für das Topping den restlichen Vanillezucker mit dem Puderzucker vermengen. Die Vanillekipferl nach dem Backen eine Minute abkühlen lassen, dann in der Zuckermischung wenden. Den Vorgang wiederholen, bis der Teig aufgebraucht ist.