Rezept der Woche: Gazpacho

Zubereitung

Das Brot entrinden und in etwas Wasser einweichen. Die Tomaten in Stücke schneiden. Die Paprika entkernen und in Stücke schneiden. Die Gurke schälen und in Stücke schneiden. Knoblauch und Zwiebel schälen und klein schneiden. Das Brot ausdrücken und alle Zutaten auf höchster Stufe mit dem Mixer pürieren. Die Suppe kaltstellen (etwa 3 Stunden im Kühlschrank) und mit Olivenöl und den gewünschten Toppings servieren.

Tipp: Spieße mit gegrillten Scampis eignen sich ideal als Beilage.

Zusammengestellt von: Cheryl Cadamuro, Fotos: Jeia Scholtus, privat