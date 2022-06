Rezept: Hähnchen in Riesling-Soße

Zubereitung:

Am Anfang… Das Gemüse in Mirepoix (Würfel von etwa

1 cm Durchmesser) schneiden. Die Champignons vierteln, den Bärlauch in feine Streifen und den Speck in Würfel schneiden. Die Kartoffel schälen und in Würfel zum Kochen schneiden.

Das Hähnchen und die Soße… Die Hähnchenstücke werden leicht in der Butter angebraten.Diese Stücke aus dem Bräter nehmen und das geschnittene Gemüse, die Champignons und den Speck in diesem Bräter anbraten, den Knoblauch hineingeben und dann mit dem Riesling ablöschen. Dann den Wein etwa zur Hälfte einkochen lassen und die Hähnchenstücke wieder hinzugeben, mit Wasser (oder Hühnerbrühe) auffüllen. Das Lorberblatt und die Nelke hinzugeben und etwa 45 Minuten kochen lassen. Wenn die Keulen weich sind, werden diese wieder entnommen und die Soße etwa zur Hälfte eingekocht.

Die in dem Rahm aufgelösten Maizena in die Soße geben,

um diese zu binden. Das Ganze kurz aufkochen lassen.

Dann die eingelegten Silberzwiebeln hinzufügen.

Die Gewürze, Salz und Pfeffer abschmecken und

wenn nötig ein wenig Luxemburger Essig hinzufügen.

Das Kartoffelpure mit Bärlauch… Die Kartoffeln in leicht gesalzenem Wasser weichkochen. Anschließend die gar gekochten Kartoffeln durch die Flotte-Lotte gießen und abtropfen lassen. Die Milch mit Salz, Pfeffer und geriebener Muskatnuss in dem gleichen Kochtopf erhitzen, dann die Kartoffeln hinein passieren. Mischen, die Gewürze abschmecken und im letzten Augenblick den frischen Bärlauch unterrühren.

Text: Daniel Baltes

Fotos: Philippe Reuter