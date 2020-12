Rezept: Kalbsleber mit karamellisierten Äpfeln

Zubereitung

Zunächst werden die Äpfel karamellisiert. Dazu Butter und Zucker in einer Pfanne erwärmen, bis die Mischung braun ist. Dann die Apfelstücke von jeder Seite darin wenden und diese auf einem Teller zur Seite legen. Anschließend Öl in die Pfanne geben und die Zwiebelstücke glasig anbraten. Die Leber-Geschnetzeltes im Mehl wenden, scharf in der Pfanne anbraten und mit Salz und Pfeffer würzen. Etwas Butter schmelzen, den Rest des Mehls hinzugeben und mit Wein ablöschen, Rahm und Petersilie hinzufügen und zu einer cremigen Sauce verrühren, erneut würzen und abschmecken. Mit Reis oder Quellkartoffeln servieren. Guten Appetit!

Zusammengestellt von: Cheryl Cadamuro

Fotos: privat, Berthe Elsen-Melkert