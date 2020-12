Rezept: Linsensalat mit Crunch

Zubereitung

Die Linsen in der doppelten Menge an Wasser kochen lassen, bis das Wasser verdampft ist. Die Linsen abkühlen lassen und für etwa eine Stunde in den Kühlschrank stellen (bis sie schön kalt sind). Tomaten und Salatgurke waschen und in kleine Stücke schneiden. Anschließend die Pfefferminzblätter und die Pekannüsse kleinhacken. Für das Dressing: Olivenöl und Balsamicoessig vermengen, Pfeffer und Salz nach Belieben hinzugeben. Dann das kleingeschnittene Gemüse sowie die Pfefferminzblätter und das Dressing hinzugeben und in einer großen Schüssel vermischen. Das Ganze in kleine Schüsseln geben, mit dem Zitronensaft beträufeln und mit den Pekannuss-Stückchen garnieren. Guten Appetit!

Zusammengestellt von: Cheryl Cadamuro

Fotos: privat, Claire Frank