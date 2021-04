Rezept: Pizza mit Spargel und Sauce Hollandaise

Zubereitung

Spargel putzen und in kleine Stücke schneiden, dann mit einem EL Butter und dem Zucker bei geringer Temperatur unter Rühren etwa 15 Minuten weichkochen. Den Ofen auf 200 Grad Umluft vorheizen. Den Ziegenkäse in Stücke von je 10 g schneiden und den Teig in Streifen von etwa 10×30 cm schneiden.

Für den Pizzateig alle Zutaten zu einem Teig kneten und diesen 30 Minuten ruhen lassen. Den Ofen auf 200 Grad (Umluft) vorheizen. Den Teig sehr dünn auf einer bemehlten Fläche ausrollen. Sauce auf den Teig streichen und die restlichen Zutaten nach Belieben verteilen. Die Pizza etwa 20 Minuten im Ofen backen.