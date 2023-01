Rezepte: Originell und köstlich

Die Ukrainerin Olia Hercules lädt in „Landküche – Traditionelle Rezepte und Geschichten aus der Ukraine“ zu einer Zeitreise zurück in die Ukraine ihrer Kindheit ein, wo knuspriges Sauerteigbrot, eingemachtes Gemüse und sättigende Eintöpfe aufgetischt wurden. Wir stellen ein paar Gerichte mit Auszügen aus dem Buch vor.

Tomaten-Maulbeeren-Salat

Genau wie ich liebt auch Marianna Dushar, Expertin für kulinarische Traditionen, Kombinationen von Tomaten mit Früchten. Als ich sie in Lwiw (Lemberg) besuchte, bereitete sie für uns einen Tomatensalat mit den süßesten purpurfarbenen Maulbeeren zu. Heute weiß ich, wie viel Glück ich als Kind hatte: Im August gab es in meiner Heimat überall Maulbeeren. Für uns Kinder waren sie eher ärgerlich, weil unsere Füße am Abend von ihrem Saft ganz schwarz waren. Beim Nachhausekommen drohte uns deshalb oft eine Strafpredigt. Heute würde ich mich glücklich schätzen, wenn ich ein kleines Schälchen Maulbeeren finden könnte. Als Alternative können Sie auch einfach Brombeeren verwenden.

Zutaten (für 4 Personen als Beilage)

120 g Maulbeeren (oder Brombeeren)

2 EL Apfelessig (oder Schwarze-Johannisbeere-Essig)

2 EL Sonnenblumenöl (oder Walnuss- oder Kürbiskernöl)

1 kleine milde Zwiebel, in dünne Scheiben geschnitten

500 g große reife Tomaten (z. B. Beefsteak-Tomaten),

in Spalten geschnitten

in Spalten geschnitten 1 Handvoll purpurfarbene (oder grüne) Basilikumblätter

Meersalz und frisch gemahlener schwarzer Pfeffer

(nach Belieben)

Zubereitung

1 EL Beeren in einer Schüssel mit der Gabel zerdrücken, dann Essig, Öl, etwas Salz und Pfeffer dazugeben

und alles vermengen. Das Dressing mit mehr Salz und Pfeffer abschmecken. Es sollte sauer, süß und salzig schmecken. Die Zwiebel hinzufügen. Wenn möglich, das Dressing für etwa zehn Minuten ziehen lassen. Die Tomatenspalten auf eine Platte geben, mit dem Dressing beträufeln und die Basilikumblätter sowie die übrigen Beeren darüberstreuen.

…

…

Zusammengestellt von: Hubert Morang

Fotos: DK Verlag/Elena Heatherwick & Joe Woodhouse

Landküche – Traditionelle Rezepte

und Geschichten aus der Ukraine

DK Verlag, ISBN 978-3-8310-4629-4, 352 Seiten

Preis: 29,95 Euro