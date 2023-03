Richtig essen

Für Bestleistungen muss der Körper optimal funktionieren, längst gehört eine ausgewogene Ernährung zur Trainingsplanung dazu. Für viele ist Vegetarismus hingegen Verzicht. Kann der Verzicht auf Fisch und Fleisch im Leistungssport funktionieren?

Am 12. Januar 1986 lief im Fernsehen – mal wieder – Spartacus mit Kirk Douglas. Zur Feier des (Geburts-)tages gab es Schinkenschnittchen und Georges Christen regte sich auf. Wie im antiken Rom Sklaven gehalten wurden. Bald aber dachte er daran, wie wir mit unseren Nutztieren heutzutage noch deutlich schlimmer umspringen. „Ich bin doch hypokritisch“, fand er selbstkritisch. „Also musste ich entweder aufhören mich aufzuregen oder etwas ändern“, erklärt einer der stärksten Männer der Welt und fragt rhetorisch. „Wenn ich alles, was ich brauche in Obst, Pasta oder Gemüse finde, wieso sollen dann Tiere leiden? Nur damit ich einen weiteren Geschmack habe?“. Seit jener Feier seines Vaters habe er nicht eine Ausnahme gemacht, aus ethischen Gründen seit 37 Jahren kein Stück Fisch oder Fleisch mehr verzehrt.

Länger noch notiert er sich jedes Krafttraining in ein Heftchen. Und der Ovo-Lacto-Vegetarier (d.h. Eier und Milchprodukte sind erlaubt) erinnert sich: „Damals gab es nicht all die Bücher zum Thema, man konnte nicht eben googeln und ich aß nach Gefühl. Auch im Restaurant war es schwierig, oft gab es nur Beilagen für mich.“ Die Kraft ging zurück, auch sein Gewicht, aber der überzeugte und überaus starke 23-Jährige dachte sich damals: Was solls? Auch wenn ich fünf oder zehn Prozent Kraft verliere, bleibe ich viel stärker als der Durchschnitt. Nach sechs Monaten hatte sich sein Körper jedoch umgewöhnt. Er stemmte wieder die alten Gewichte und die allermeisten seiner 16 Weltrekorde erzielte der Vorreiter als Vegetarier.

…

…

Text: Chrëscht Beneké

Fotos: Georges Christen, Vincent Beckius, Chrëscht Beneké