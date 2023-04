Rosen schneiden leicht gemacht

Wie schneide ich meine Rosen richtig? Viele Gartenbesitzer sind unsicher, wenn der erste Rosenschnitt ansteht. Beim informativen Rosenschnittkurs in der Roseraie Château de Munsbach zeigte Agraringenieurin Marianne Kollmesch von den Lëtzebuerger Rousefrënn, wie auch Anfängern der Schnitt von Beet- und Strauchrosen auf einfache Weise gelingen kann.

Die Kulisse für den ersten Rosenschnittkurs in dieser Saison könnte an diesem frühlingshaften Samstag, dem 18. März, kaum schöner sein. Im malerischen Park von Schloss Munsbach begrüßen die Lëtzebuerger Rousefrënn kurz nach 10 Uhr die ersten Teilnehmenden an ihrem Infostand unterhalb der Schlosstreppe. Es gibt bereits jede Menge Schönes und Nützliches für Rosenliebhaber zu bewundern.

Eine Dame ist gerade aus Esch-sur-Alzette angekommen und ist schon neugierig auf den Kurs: „Ich habe selbst Rosen im Garten, weiß aber leider immer noch nicht, wie ich sie richtig schneiden soll.“ So geht es vielen der 15 Rosenschnittneulingen. „Das Interesse an unseren Schnittkursen ist groß. Unsere Kurse sind ausgebucht“, weiß Maryse Weirig-Hensel, Präsidentin der Lëtzebuerger Rousefrënn, zu berichten. Bereits seit über 43 Jahren bewahrt die Vereinigung mit ihren rund 400 Mitgliedern das nationale Rosenerbe, indem sie in der Roseraie Château de Munsbach alte und neue Luxemburger Rosensorten versammelt und verkauft.

„Rosenschneiden ist keine Hexerei“, erklärt Kursleiterin Marianne Kollmesch, die sich bestens mit der Pflege von Rosen auskennt. Im Rondell vor der Roseraie gibt sie wichtige Vorabinfos, bevor es zum ersten Schnitt kommt. Vor uns liegen verschiedene Gartenscheren und zwei Eimer mit blühenden Frühlingszweigen. „Nur keine Sorge“, beruhigt sie uns, „wir wenden beim Rosenschnitt ein simples System an.“ Oft werde sie gefragt, warum Rosen überhaupt geschnitten werden müssen: „Rosen brauchen die Erneuerung von unten, damit sie wieder schön und üppig blühen.“

Auch über den richtigen Zeitpunkt für den Rosenschnitt herrscht oftmals Unklarheit. „Die wunderschönen Forsythienzweige habe ich nicht zur Deko mitgebracht. Sie zeigen an, wann die Rosen geschnitten werden können“, erläutert sie und informiert weiter: Wenn die Forsythienblüte beginnt, ist der größte Frost und damit der Winter vorbei, und somit auch die Zeit für den Rosenschnitt gekommen. Die öfter blühenden Kletter-, Strauch- und Beetrosen werden nun geschnitten. Einzige Einschränkung: einmalblühende Rosen, wie die historischen, werden nur nach der Blüte im Juni geschnitten. „Die Natur irrt nicht“, betont sie und weist auf den blühenden Zweig im Nachbarbehälter: „Wenn Sie den Insekten etwas Gutes tun und obendrein den optimalen Zeitpunkt für den Rosenschnitt erkennen möchten, dann pflanzen Sie in ihrem Garten eine Kornelkirsche.“ Diese blüht zur gleichen Zeit wie die Forsythie und liefert außerdem wertvolle Nahrung für Insekten, die nach dem Winter dringend Futter benötigen, so die engagierte Umweltschützerin.

…

Lesen Sie mehr in der Druckausgabe oder im ePaper

…

Text: Christina Kohl

Fotos: Freepik, Mireille Steil, Dan Sibenaller (5)