Saftiger Kirschauflauf

Zurzeit ist gut Kirschen essen. Die roten Früchte schmecken nicht nur lecker, sie sind auch noch reich an Vitamin C und stecken voller Antioxidantien, damit Sie fit und jung bleiben. Es gibt also absolut keinen Grund, auf den Verzehr der beliebten Sommerfrüchte zu verzichten. Besonders zum Nachtisch schmecken sie lauwarm in Form eines saftigen Auflaufs einfach nur unvergesslich himmlisch. Dazu eine Kugel Vanilleeis und Sie sind im Paradies angekommen.