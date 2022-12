Schöne Spielewelt

Viele der angekündigten Spiele 2022 wurden immer wieder verschoben. Das mag zwar etwas auf die Gamer-Stimmung gedrückt haben, hat aber zugleich die Vorfreude auf 2023 gesteigert. Wir präsentieren einige der kommenden Highlights.

Neue Geschichte

Seit über 35 Jahren begeistert die „Final Fantasy“-Reihe Millionen von Spielern mit beliebten Rollenspielabenteuern, die auf spektakulärer Grafik, höchst einfallsreichen Welten voller Geschichten, denkwürdigen Charakteren und technischer sowie spielerischer Innovation basieren, welche führend in der Branche sind und weltweit höchstes Lob gewonnen haben. Jetzt steht „Final Fantasy XVI“ in den Startlöchern. Der neueste Ableger führt Spieler in eine brandneue Geschichte im Final Fantasy-Universum ein, eine epische dunkle Fantasie, die im Reich von Valisthea spielt – einem Land, das im Licht der Mutterkristalle gesegnet ist und in dem der Frieden mit der Ausbreitung der Seuche ins Wanken gerät droht ihr Herrschaftsgebiet zu zerstören…

Erscheint am 22. Juni für PS5 und im 3. Quartal für PC

