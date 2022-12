Schwierige Zeiten

Die Weltwirtschaft hat sich aufgrund der geopolitischen Spannungen abgeschwächt, die Inflation wurde angekurbelt, und Ökonomen befürchten eine wirtschaftliche Rezension. Auch auf dem Arbeitsmarkt machen sich langsam negative Tendenzen bemerkbar.

Ein Blick auf die Arbeitslosenzahlen hierzulande sagt viel aus. Im April 2020, als die Pandemie auch so richtig in Luxemburg ankam, schnellte die Quote der Arbeitssuchenden von einem Monat auf den anderen um knapp 2.000 hoch (von 18.398 im März auf 20.253). Danach stabilisierte sich die Quote und ist seit Dezember 2020 rückläufig, bis auf 14.133 im September dieses Jahres. Das alles erklärt sich natürlich durch die Erholung, welche nach der Pandemie eintrat, und welche – anhaltende Lieferkettenproblem einmal ausgeklammert – zu einer Art Normalität führte.

So weit so gut, doch in der letzten Pressemitteilung der ADEM von November (die Pressemitteilung mit den Zahlen für den Monat November dürfte diese Woche veröffentlicht werden) ist allerdings nachzulesen, dass die Arbeitslosenquote erstmals wieder angezogen hat, genauer gesagt um 536 Menschen, was einem Plus von 3,8 Prozent im Vergleich zum September dieses Jahres darstellt, was allerdings noch 4,9 Prozent weniger sind als zum gleichen Zeitpunkt im letzten Jahr.

Text: Hubert Morang

Foto: Chambre de Commerce