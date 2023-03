Sufismus in Pakistan

Gotteserfahrung und Ekstase prägen die Sufi-Kultur Pakistans. Doch diese ist seit Jahren den Angriffen islamischer Hardliner ausgesetzt.

„Ali Haydaaar“, schallt es über den Innenhof des Grabmals von Schah Dschamal. Für einen Moment verstummen die ohrenbetäubenden Trommelwirbel, welche die von Räucherduft erfüllte Luft zerreißen. Der langgezogene Lobpreis an Ali stachelt Tänzer und Zuschauer an diesem Sufi-Schrein in der Altstadt von Lahore zu immer größerer Ekstase an. Ali gilt in der islamischen Mystik als Weisheitshüter und ist der Ursprung der meisten sufischen Initiationsketten — schließlich übertrug ihm der Prophet Mohammed vor seinem Tode die esoterischen Geheimnisse der Tradition.

Leicht schwankend stakst ein hagerer Malang-Derwisch über die Tanzfläche. Sein gelocktes Haar glänzt vor Öl. Um den Hals baumelt eine Kette mit bunten Plastikblumen. Die schläfrigen Augen lassen den trunkenen Tänzer wie weggetreten erscheinen. In seiner Hand hält er ein längliches Horn, in das er gelegentlich bläst. Neben ihm schüttelt ein weiterer Derwisch, gekleidet in eine mohnrote Tunika, seine lange Haarpracht durch die Luft.

Die Tanzbewegungen werden von einem Ensemble aus drei Trommlern gelenkt. Mit Holzstäben preschen sie auf massige Trommeln ein; mal behäbig, mal etwas schneller, und dann in rasanten Salven. Die Trommeln heißen dhol und erklingen jeden Donnerstagabend am Schrein von Baba Schah Dschamal, einem Sufi-Heiligen aus dem 16. Jahrhundert, über den aus historischen Quellen kaum etwas bekannt ist.

Kaum ein Land ist so stark durch die Traditionen des Sufismus geprägt wie Pakistan.

Der Schrein von Baba Schah Dschamal ist in der 14-Millionen-Metropole für seine wilden Nächte bekannt. Hier findet die Ekstase der Malang-Tänzer frei und ungebändigt ihren Ausdruck. Das Wort „Malang“ bezeichnet im Volksislam Südasiens eine Art mystischen Vagabund, der sich nicht den Gesetzen der Gesellschaft beugt und in den Augen der religiösen Orthodoxie verwerflich verhält.

Das Brechen mit Konventionen und Verhaltensweisen an der Grenze zwischen haram und halal ist ein wiederkehrendes Motiv in Sufi-Traditionen zwischen Europa und Ostasien — ob bei den meczup, den göttlichen Verrückten auf den Straßen Istanbuls, oder den umherziehenden Wanderderwischen Persiens. Mit der malamatiya existierte im islamischen Mittelalter sogar eine mystische Bewegung, deren Anhänger sich zur Schulung des eigenen Egos gezielt der Kritik und Schmähung des Volkes aussetzen, etwa indem sie zu Gebetszeiten an der Türschwelle von Moscheen ein Nickerchen machten oder öffentlich Wein tranken.

Text: Marian Brehmer

Fotos: Markus Kirchgessner