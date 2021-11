Systemkritik statt fauler Ausreden

Der Philosoph Norbert Campagna hat in der revue (Nr. 42/2021) statt eines Klimastreiks einen Klimaschultag gefordert. Zohra Barthelemy von „Youth for Climate“ bezieht dazu Stellung.

Wir als Youth for Climate Luxembourg sehen uns als eine demokratische Jugendbewegung, die mit Streiks und Demonstrationen die Politik zum Handeln bewegen will. Dass wir damit oft auf Kritik stoßen, sind wir gewohnt. Dass diese Kritik häufig so durchschaubar ist wie die von Herr Campagna und sich zudem an rechte Framings anbiedert, ist ebenfalls nichts Neues.

Herr Campagna kann nachvollziehen, dass unsere Generation sich des Klimawandels wegen um unsere Zukunft und die unserer Kinder sorgt. Außen vor lässt er jedoch den Fakt, dass es uns als internationale Klimagerechtigkeitsbewegung um weit mehr als nur unsere eigene Zukunft geht. Die Klimakrise liegt nicht in der Zukunft, sie kostet bereits jetzt unzählige Menschenleben. Sei es durch Dürren, klimabedingte Konflikte oder durch die Klimakrise verstärkte und gehäufte Extremwetterereignisse. Eben jene meteorologischen Ereignisse empfindet er jedoch nicht immer als Konsequenz des Klimawandels – und greift damit die Sprache der rechtspopulistischen ADR auf, die nicht müde wird, zu betonen, dass es Hochwasserereignisse doch schon immer gegeben habe. Dass diese Extremwetterereignisse sich immer mehr häufen und durch den Klimawandel stärker werden, muss ich hier nicht ausführen. Dazu reicht es, einen Blick auf den sechsten IPCC-Bericht zu werfen.

Ebenfalls ist Herr Campagna der Ansicht, dass Youth for Climate Luxembourg „der parlamentarischen Demokratie einen Dolchstoß“ versetze, da die Organisation sich „primär an die Regierung“ wende. Mir drängt sich jedoch die Frage auf, wie er zu dieser Behauptung kommt. Er hat jedenfalls nicht bei uns in Vorbereitung auf seinen Artikel nachgefragt. Um das klarzustellen: Wir reden nicht nur mit der Regierung, sondern haben uns bereits mehrmals mit allen Parteien außer der ADR getroffen.

Sein Demokratieverständnis scheint mir ausgesprochen fragwürdig. Herr Campagna beschuldigt uns, der Demokratie zu schaden, möchte jedoch unser demokratisches Recht auf Demonstrationen beschränken und bezeichnet die letzte Demonstration vom 24. September 2021 als „freien Schultag“. Er ruft dazu auf, dass wir doch lieber zur Schule gehen sollten, anstatt die Straßen Luxemburgs mit „hohle(n) Sprüche(n) und laute(m) Geschrei“ zu füllen, um dort im Bürgerkundeunterricht darüber zu lernen, was eine parlamentarische Demokratie ist. Ihm scheint es nicht einzuleuchten, dass die Teilnahme an einer Demonstration den jungen Teilnehmer*innen mehr über partizipative Demokratie und Bürger*innenbeteiligung beibringen kann als die wöchentliche Stunde Bürgerkunde in der 12. Klasse. Ebenso zeigt sich sehr deutlich, wieviel Respekt er vor jungen Menschen und der Klimakrise hat, würde es ihm doch wahrscheinlich nicht einfallen, die Gewerkschaften aufzufordern, dass sie doch bitte entweder sonntags streiken oder ihre Arbeitgeber*innen um Arbeitsrechtkunde bitten.

Der Vorwurf lautet, dass wir zu sehr auf Regierungslinie sind; dabei stellt sich Herr Campagna mit seinen Kommentaren selbst in den Dienst der Regierung, der es sicher besser gefallen würde, wären diese lästigen Klimaproteste endlich passé. Diese Einstellung äußert sich ebenfalls sehr deutlich in seiner Forderung nach einem Klimaschultag: ein Tag, an dem in sämtlichen Fächern die Klimakrise behandelt wird. Für einen Philosophen, der Herr Campagna doch bekanntlich ist, wirkt dies jedoch erschreckend oberflächlich. Eine der größten Krisen des 21. Jahrhunderts hätte er doch bitte an einem Tag verkürzt im Unterricht behandelt. Das solle doch schließlich genügen! Unserer Forderung, dass Lehrpläne geändert und die Themen „Klima“ und „Nachhaltigkeit“ verstärkt im Unterricht aller Stufen behandelt werden sollen, scheint er sich nicht anschließen zu wollen. Auch Systemkritik scheint Herr Campagna nicht nahezuliegen, beschränkt er sich in seinen Forderungen auf mehr Konsumkritik. Er begründet dies unter anderem damit, dass Luxemburg doch eh sehr klein sei und „die Großen“ mehr tun müssten. Dabei lässt er jedoch mehrere gravierende Einwände gegen reine Konsumkritik außen vor.

Eine der größten Krisen des 21. Jahrhunderts hätte er doch bitte an einem Tag verkürzt im Unterricht behandelt.

Laut einer Studie aus dem Jahr 2017 sind 100 Firmen für 70 Prozent der weltweiten Treibhausgasemissionen verantwortlich, darunter beispielweise Shell und BP. Individuelles Konsumverhalten hat nur einen begrenzten Einfluss auf das globale Klima, gerade wenn man bedenkt, wie verankert die Macht und der Einfluss großer klimaschädlicher Firmen in unseren politischen Systemen sind. Ein klimafreundlicher Lifestyle ist in der westlichen Welt so gut wie unmöglich, und es braucht politische Entscheidungen, um dies zu durchbrechen. Unser System, das auf unendlichem Wachstum und immer höheren Profiten basiert, belohnt klimaschädliches Verhalten.

Wir sehen es als unverhältnismäßig an, Individuen für ihr Konsumverhalten zu kritisieren, während eine Veränderung der Produktionsverhältnisse einen wesentlich größeren Effekt hätte. Hinzu kommt, dass es die Politik noch immer versäumt, klimaschädliches Verhalten zu bestrafen und klimafreundliche, kostengünstige Alternativen attraktiv und zu-gänglich zu gestalten. Youth for Climate Luxembourg sieht sich als eine klimagerechte Bewegung, und wir fordern eine Welt, in der jede*r gut und klimafreundlich leben kann. Luxemburgs Vorreiterrolle wird in der Welt gerne betont, wenn es um Innovation oder den Finanzmarkt geht. Beim Thema Klimaschutz jedoch ändert sich das Narrativ, plötzlich stellen wir nur noch ein „Reiskorn“ dar, immerhin liegt unser Beitrag zu den globalen Emissionen bei unter zwei Prozent. Dieses Denken ist fatal, summieren sich die Emissionen aller dieser Länder „unter zwei Prozent“ doch zu 40 Prozent der globalen Emissionen. Dies ist nichts als eine faule Ausrede, um die Rolle und Verantwortung in der globalen Klimapolitik herunterzuspielen.

Der Kommentar zur Klimaethik zeigt, dass Herr Campagna sich nicht viel über die luxemburgische Klimabewegung in-formiert haben kann. Wahrhaftig ein wichtiges Thema, so führt er „Hunderte von Büchern und Tausende Aufsätzen“ an, die die „transnationale und generationelle Gerechtigkeitsfrage“ behandeln. Klimagerechtigkeit ist eines unserer Hauptanliegen, was sich in unseren Forderungen und öffentlichen Reden widerspiegelt. Erwähnenswert ist jedoch auch, dass Campagna aus dieser Unmenge an Literatur ausgerechnet seine eigene Arbeit als Beispiel nennt.

Abschließend kann ich also feststellen: Nicht nur scheint Herr Campagna sich rechter Narrative zu bedienen, er wirft uns auch vor, der Demokratie zu schaden. Gleichzeitig wird uns das Demonstrationsrecht abgesprochen und herablassend vorgeschlagen, wir sollten uns doch lieber in die Schule setzen. Dazu passt jedoch gut, dass er Konsumkritik befürwortet, anstatt das politische und ökonomische System in Frage zu stellen, was mir für einen Philosophen doch seltsam anmutet.

Wir lassen uns nicht mit einem Klimaschultag und plumper Konsumkritik abspeisen, wir fordern effizienten Klimaschutz im Einklang mit sozialer und internationaler Gerechtigkeit. Es kann unserer Meinung nach nicht sein, dass einem Philosophen (und Lehrer!) zum Thema Klimaschutz nichts Besseres einfällt als Konsumkritik, während große Firmen Unsummen durch die rücksichtslose Ausbeutung von Mensch und Umwelt verdienen (auf die sie an vielen Orten der Welt zudem kaum Steuern bezahlen müssen).

Text: Zohra Barthelemy // Fotos: Anne Lommel, Alain Rischard (beide Editpress)