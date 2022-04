„The Future is Fair“

Fairtrade Lëtzebuerg feiert Geburtstag – mit einem riesigen Wandbild und einer Flamme als Symbol der Erfolgsgeschichte.

Das überdimensionale Graffito bringt es auf den Nenner, was Fairtrade ausmacht: den Menschen, die weltweit landwirtschaftliche Erzeugnisse ernten, handwerkliche oder industrielle Produkte herstellen, ein ordentliches Einkommen und gute Arbeitsverhältnisse zu schaffen sowie für einen gerechten Handel zu sorgen. Dass anlässlich des 30. Geburtstages von Fairtrade Lëtzebuerg ausgerechnet in Differdingen das prächtige Wandgemälde als „Faitrade Wall“ von David Soner in der Avenue Charlotte eingeweiht wurde, ist nicht ohne Grund: Schließlich war die Cité du Fer die erste Gemeinde Luxemburgs, die 2011 als „Faitrade Gemeng“ zertifiziert wurde, erklärte Geneviève Krol, Direktorin der Nichtregierungsorganisation. Doch in den kommenden Monaten wird es weitere Gemeinden geben, die mit Wandbildern auf die Bedeutung von Fairtrade aufmerksam machen.

Nicht zuletzt wurde am Tag der Einweihung, dem 22. März, eine „Flamme Fairtrade“ auf einer Holzskulptur angebracht, entzündet. Während das olympische Feuer heutzutage angesichts der Tatsache, dass es häufig in Diktaturen aufflammt, an Bedeutung verloren hat, finden Fairtrade-Produkte sowie der Fairtrade Gedanke immer mehr Verbreitung, mit Partnern wie Kommunen, Schulen, Unternehmen und Vereinigungen, auch angesichts des runden Geburtstages von Fairtrade Lëtzebuerg. Ob mit der Herausgabe eines Märchens oder thematischen Ausstellungen sowie durch die Fairtrade-Wochen vom 1. bis zum 15. Mai: Es wird viel getan. Doch es gibt noch einiges zu un. Das weiß auch Jean-Louis Zeien, Gründer der Organisation. In den Anfangszeiten hätten noch Zweifel bestanden, manch einer wollte nicht einen höheren Beitrag im Sinne des fairen Handels bezahlen, und nicht selten war die Einstellung gegenüber den Produzenten in den Entwicklungsländern rassistisch geprägt. Doch mehr und mehr konnte sich Fairtrade etablieren, fand Eingang anfangs von den Regalen der Weltboutiquen bis in jene der Supermärkte und vertritt heute Hersteller und Arbeiter in 72 Ländern Afrikas, Asiens, Lateinamerikas und der Karibik. Und auch in diesem Sinne passt auch der Slogan des Jubiläumsjahres: „The Future is Fair“.

Fotos: Philippe Reuter