Pereira der Schnellste

Allein durch seine Teilnahme am 24-Stunden-Rennen in Le Mans schrieb der junge Autopilot Dylan Pereira vergangenes Wochenende ein neues Kapitel Luxemburger Motorsportgeschichte. Nach Nicolas Koob (1965, 1970, 1971 und 1977) und Romain Feitler (1978) ist Pereira erst der dritte Luxemburger überhaupt, der beim Kultrennen im Nordwesten Frankreichs an den Start geht. Gemeinsam mit dem Brasilianer Felipe Frage und dem US-Amerikaner Ben Keating stürmte das Team TF-Sport am Ende auf Platz Zwei der GTE-Am-Wertung. In der Gesamtwertung reicht es für das Team von Pereira für Platz 26 von 61 Teams. Individuelles Sonderlob sicherte sich Pereira in den letzten Stunden des Rennens, in denen er sein Team mit wiederholt rasanten Runden zurück in den Kampf um Platz Eins brachte und am Ende die schnellste Runde aller Fahrer seiner Kategorie hinlegte.